凱基證券參與淨灘再創金融業第一 連三年獲新北海岸認養表揚

新北市政府環保局「2025年海岸認養活動」日前舉辦表揚儀式，凱基證券連續三年獲得殊榮，不僅持續認養新北市八里海岸線定期舉辦淨灘工作，並且全台淨灘活動場次、參與人數連續四年創下金融業第一，展現守護海洋永續發展的決心。凱基證券長期重視社會永續發展，持續關懷弱勢與環境議題，積極號召員工投入公益活動，去年舉辦近30項志工活動，例如關懷偏鄉學生、協助視障學習自理、幫助弱勢小農、愛心捐血等，創造超過3萬小時的公益服務時數，以實際行動落實企業永續承諾。

根據環境部海岸淨灘認養系統資料顯示，凱基證券截至今年5月底舉辦淨灘活動21場、參與員工逾650人、累積撿拾海洋廢棄物逾1,000公斤，各項成果皆居國內金融業之冠，再次寫下傲視同業的新紀錄。凱基證券為讓員工深入了解淨灘活動的意義及海洋環境重要性，更攜手合作專業環境教育單位，透過多場有趣且極具意義的環境講座，讓員工共同關注海洋廢棄物、生物多樣性、永續餐飲、棲地維護等永續議題。

凱基證券持續與多家社福團體合作推動公益活動，包含喜憨兒基金會、新北市玩具銀行、安德烈食物銀行、愛盲基金會、有聲書學會、惠光導盲犬教育基金會及志玲姊姊慈善基金會，去年底更攜手視障者家長協會，由凱基證券員工定期擔任志工協助視障者學習生活自理課程，透過行動體會視障族群生活所面臨的處境，進而了解弱勢需求並促進多元友善，落實金融業公平待客的服務精神；同時也邀請第一線同仁擔任反詐宣導志工，全方位提升防詐知能與意識，共同打造金融友善環境。

凱基證券重視社會永續，積極推動環境保育及關懷弱勢族群，陸續榮獲財訊雜誌財管大獎「最佳公益推動獎」、今周刊財管評鑑「最佳永續發展獎」及永續能源研究基金會「TCSA台灣企業永續獎」等殊榮肯定，將持續以實際行動落實企業社會責任，共同邁向永續發展目標。