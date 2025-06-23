新光金股東會／估接軌後新壽 ICS 穩定達標 不需增資

新光金（2888）23日舉行末代股東會，約一個半小時落幕，是近十年來最快結束的股東會。新光金董事長魏寶生表示，與台新金（2887）合併後重新評價投資部位「對我們有利」，再加上政府寬容措施，壽險可穩定、公平、透明，相信明年狀況肯定會改善，目前評估新壽新一代清償能力制度（ICS）可穩定在100以上，不需增資。

有股東詢問未來是否需要增資，新光金董事長魏寶生拿出保險事業發展中心總經理詹芳書今日於《經濟日報》題為「解讀壽險業的EPS」文章說明，金管會月底將針對壽險業推出相關暫行措施，屆時很多準備金會釋放，匯率平準化，壽險業過去有太多準備，可稍待主管機關解釋，現行EPS對壽險業有扭曲，這是會計問題，未來接軌ICS後會更穩健。

他指出，合併後針對新壽投資部位重新評價，「對我們有利」，再加上政府給的優惠，明年接軌後更穩定、公平、透明、公允價值，相信明年狀況肯定會改善，目前評估ICS可以穩定在100以上，不需要增資，當然真有需要時金控根據金控法有增資義務，但儘量努力不讓增資發生。

小股東詢問俄羅斯公債處理情形，新光金財務長林宜靜回應，俄羅斯債券依照會計準則提列損失，已適當反應在財報上，目前根據會計師查核這些沒有需要進一步提存。魏寶生補充，嘗試透過海外律師找到解決方案，但這事件較敏感，很多主事單位尚不敢確認，董事會持續注意。

此外，林宜靜說明今年股利發放為甲種及乙種特別股股息，普通股未分配股息，因依據相關規定須彌補前一年度虧損，並依法提存法定盈餘公積、特別盈餘公積後，可供分配盈餘只有19.19億元，僅供分配特別股，發放之後剩餘可分派盈餘約14億元。

魏寶生開場致詞表示，本次新光金最後一次股東會別具意義，7月24日與台新金合併，「台新新光金控」總資產超過8.4兆元，成為台灣第四大金控公司，資產組合和業務結構趨於平衡，市場競爭力將更強大，體質更茁壯，有韌性面對市場衝擊。