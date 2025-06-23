台新金股東會／吳東進揪團買新光三越股權 總座林維俊回應了

新光三越董事改選即將於27日登場，外界關注新光三越經營權若有變化，是否會對台新新光金控經營權帶來挑戰？對此，台新金（2887）總經理林維俊於23日股東會後受訪時指出，「這是上一層股東之間的問題，我們只能表示尊重」。

新光三越日方大股東、日本三越伊勢丹釋出21.5%股權，由新光集團吳家老大吳東進、老二吳東賢、老四吳東昇，以及姪子吳昕陽家族合組的投資公司新昕資本吃下，確定以接近淨值的每股40元，總值106億元，完成交易。

由於新光三越是新光金（2888）最大法人股東，未來新光金併入台新金後，新光三越將成為合併後新金控前三大股東，意即未來新光金創辦人吳東進，將因提高對新光三越的掌控權，在新金控發揮更大影響力。

對此，台新金總經理林維俊指出，「那是股東的事情，我是台新金控的總經理，會負責把台新金控的經營整理好、做好，至於上一層股東之間的問題，他們要怎麼處理，我們都只能表示尊重，沒有其他的評論」。