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外資匯出！新台幣午盤暫收29.665元 貶值1.36角

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導
央行為維持匯市秩序而場調節是5月外匯存底大增的原因之一，台幣匯率波動情形在5月下旬後已穩定。圖／本報資料照片 黃仲明
央行為維持匯市秩序而場調節是5月外匯存底大增的原因之一，台幣匯率波動情形在5月下旬後已穩定。圖／本報資料照片 黃仲明

受中東緊張情勢升溫影響，資金轉入美元避險，非美貨幣回貶，外資匯出；股市不安情緒致早盤台股一度重挫逾400點，台北外匯經紀公司新台幣匯價開貶走貶，早盤最低貶至29.676，重貶1.47角；午盤新台幣匯價以29.665暫收，貶值1.36角，成交量7.62億美元。

匯銀分析，上周Fed如市場預期維持利率區間於4.25%-4.50%不動，連續四次會議暫停降息。決議聲明不再稱經濟前景不確定性進一步增加、改稱已減弱但仍高。Fed並下調今明兩年GDP成長預期，預計今年GDP增速放緩至 1.4%。Fed 對於今年剩餘的降息次數則仍維持兩次，但上調明後兩年的利率預期。

川普周六宣布美軍空襲伊朗核設施後，伊朗國會批准關閉荷莫茲海峽（又譯為荷姆茲海峽）作為回應，小摩警告若海峽遭關閉，原油價格可能飆升至120-130美元。

市場對短期地緣政治資訊反應在美元指數回升，今午美元指數仍持續穩在99之上。

新台幣 Fed

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