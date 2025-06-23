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台新金股東會／談新壽幣別錯配 林維俊：要像吃中藥一樣慢慢調整體質

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北即時報導
台新金融控股公司舉行股東常會，董事長吳東亮（右三）、總經理林維俊（左二）出席股東常會，報告營業狀況。記者黃義書／攝影
台新金融控股公司舉行股東常會，董事長吳東亮（右三）、總經理林維俊（左二）出席股東常會，報告營業狀況。記者黃義書／攝影

台幣短時間大幅升值，對台灣壽險業造成很大匯兌衝擊，外界關切合併後台新新光金控如何應對？對此，台新金（2887）總經理林維俊於23日股東會後受訪時指出，新光人壽在近期會有約200億元的現金增資，再加上主管機關對整個產業的幫忙，以及合併後的台新新光金還有不少現金在手，有需要都會來支援子公司；針對幣別錯配的問題，他則認為「要像吃中藥一樣慢慢地、長期地來調整體質」。

林維俊表示，最近的匯率變動不是針對新壽，台灣壽險產業有台幣負債、美元資產這種幣別錯配問題，是世界上其他國家比較沒有的，這是整個產業問題，感謝主管機關馬上召開會議、找壽險公司與公會討論，提出匯率計算RBC運用半年平均、包括參數調整等，主管機關都有幫忙。

林維俊指出，新光金（2888）已對新壽增資70億元，新壽也通過要去海外發行次債250億元，可能分階段執行，第一階段已經募集4億美元，兩筆相加，新壽近期就會有約200億元的資金挹注，再加上主管機關對整個產業的幫忙，以及合併後的台新新光金還有不少現金在手，有需要都會來支援子公司。

至於新壽今年到目前為止的虧損，林維俊說，匯率是蠻重要的一個因素，但還有因為合併的關係，新光必須要提列員工安置計劃的成本，因此今年的虧損看起來大一點，但它的體質是還可以的，就是幣別錯配的問題，新光是一間62年的公司，這是長年累月而非一朝一夕可以扭轉回來的，日後我們接手的話，打算要好好的調整到幣別錯配比較小的狀況，「要像吃中藥一樣慢慢地、長期地來調整體質。」

在避險策略方面，需考量避險成本，像是過去避險成本是1%跟最近避險成本10幾20%這是不一樣的狀況，在這麼高的避險成本之下，避險毫無意義，還是要看市場的狀況來決定要不要增加或減少。

新壽 台新新光金控

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