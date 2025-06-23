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裕融攜手大數據公司 運用AI開發企業防偽冒偵測服務

中央社／ 台北23日電

裕融企業今天表示，聯手大數據公司運用人工智慧（AI）技術，開發企業防偽冒偵測服務KEYTECTOR，抵禦社群詐騙、網路偽冒等數位風險，共同為台灣打詐政策盡一分心力。

近年來台灣詐騙犯罪態樣持續翻新，裕融企業引述內政部警政署統計，2023年全國詐欺案件高達近4萬件，較前一年上升7.9%，其中金融相關詐騙案件占整體比例逾65%，尤以投資詐欺與資金借貸詐騙案例為重。

裕融企業指出，KEYTECTOR使用最新AI Agent（人工智慧代理）技術，能夠感知、思考與決策，預期能將偽冒防範的作業時間縮短80%以上。

裕融企業說明，本次系統開發合作不只是防詐應用，更是一場產業聯手共同對抗詐騙犯罪的實踐，期待透過跨界合作，為整體金融產業建立更高強度的反詐防線，為台灣防詐盡一分企業責任。

裕融企業指出，結合金融服務與風控管理領域實務經驗，與大數據公司於語意分析、風險預警、AI演算法開發等領域的技術，打造出以「語意分析」、「頻道特徵分析」、「偽冒行為分析」為3大AI核心模組的偵測系統。

上述系統可針對網路平台上的偽冒帳號、詐騙廣告與可疑內容進行全天候監控、分析與主動預警。對於企業過往人工辨識困難、檢舉速度不及詐騙內容擴散的痛點，此套系統將「被動應對」轉為「主動掃描與偵測」，協助廣大民眾與企業客戶群誤信詐騙的風險，守護品牌聲譽與客戶信任。

裕融表示，與大數據公司將持續優化，提升生成式AI模組，強化詐騙語句的語意偵測與模擬辨識，朝向「以AI對抗詐騙AI」的未來目標邁進。藉由AI Agent代理決策的能力，即時地主動分類風險等級，偽冒風險全自動化識別。經過關鍵字智慧採集，KEYTECTOR 所使用的「企業防偽 AI Agent」能夠進行圖片相似度比對、假帳號分析、事實內容查核等偵測判斷，進而主動向使用者發出偽冒警示。

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