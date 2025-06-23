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元大公益計畫徵選開跑 提供30萬圓夢金培力工作坊

中央社／ 台北23日電

第9屆「Dream Big元大公益圓夢計畫」今天啟動徵選，獲選單位最高可獲30萬元圓夢金，還可加入培力工作坊，由專業講師引導學習行銷策略、社群經營等。

元大文教基金會今天發布新聞稿指出，元大金控暨元大文教基金會秉持「公益是不斷堅持的付出」核心理念，推動「Dream Big元大公益圓夢計畫」，從2016年至今已陪伴52個單位圓夢，逾23萬人次受惠，集團內外部逾9000人次志工加入服務。

元大文教基金會提到，為接軌數位轉型與永續教育趨勢，今年元大公益圓夢計畫與時俱進，導入企業經營管理與創新Know-How；將邀請獲選團體加入培力工作坊，由專業講師引導學習行銷策略、資源整合、社群經營等關鍵能力，激盪新思維。

第9屆元大公益圓夢計畫徵選於即日起至9月1日下午4時受理報名，以公益教育議題為主軸，計畫為公益教育方案、活動或軟硬體建置，獲選單位最高可獲新台幣30萬元圓夢金，元大志工也會協力服務，還有專家與歷屆圓夢單位共同協作，陪伴獲選單位圓夢。

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