快訊

超無禮店家被挖出！韓女星朝聖澎湖名店嚇到「想回家」 網怒：丟台灣人的臉

失智症新藥問世…83歲婦第一例施打 女兒：花錢延緩退化值得

咖啡廳常客注意了！專家揭最多人點的3種飲料「傷害腸道健康」

聽新聞
0:00 / 0:00

新光金股東會／最後一次舉辦 合併是否擔心經營權之爭？洪士琪這樣說

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導
新光金23日舉行末代股東會，約一個半小時順利落幕，會後新光金董事長魏寶生（中）、新壽副董事長洪士琪（左）、新光金董事陳淮舟於股東會紀念品上簽名。林勁傑／攝影
新光金23日舉行末代股東會，約一個半小時順利落幕，會後新光金董事長魏寶生（中）、新壽副董事長洪士琪（左）、新光金董事陳淮舟於股東會紀念品上簽名。林勁傑／攝影

新光金（2888）23日舉行末代股東會，約一個半小時落幕，是近十年來最快結束的股東會。會後，新光金大股東、新光人壽副董事長洪士琪表示，過去兩年他曾以「承先啟後，任重道遠」為期許，這次則以「堅持初心，日新又新」作為下一階段期許。至於是否擔心合併後再上演經營權之爭，他認為不太可能，大家都很努力，會為股東創造最大利益。

被問到是否擔心未來有經營權之爭，洪士琪說，「我相信應該不太可能，因為大家都很努力，會為股東創造最大的利益」。最後，他強調他的初心是「維持現狀即是落伍，研究發展才有進步」。

股東會 經營權 新光金

延伸閱讀

台新新光金7月24日合併 主要子公司明年6月底完成整併

台新金控董事長吳東亮：台新併新光強強聯手 合併之後會更好

台新金股東會／董座吳東亮談合併案：努力實現綜效 為股東創更佳報酬

伊勢丹百億元釋股 吳家吃下新光三越主導權牽動金金併

相關新聞

台新金控董事長吳東亮：台新併新光強強聯手 合併之後會更好

台新金控今天召開股東會，台新金控董事長吳東亮指出，未來台新金與新光金合併將是強強聯手，對於合併之後的獲利，吳東亮也指出，...

12強紀念500元鈔還沒改版…紀念幣先出 央行這樣說

世界12強棒球賽台灣代表隊奪冠後，總統賴清德曾承諾將把500元鈔改版12強版本。中央銀行發行局局長鄧延達今日表示，鈔票是...

世界12強冠軍紀念幣開放預購 限量3.6萬枚、超額抽籤

中央銀行今日召開記者會宣布，為慶祝國家代表隊於2024年11月24日勇奪第三屆世界12強棒球錦標賽冠軍，將發行「2024...

掃落葉的東海少年成為台灣首富！蔡明忠揭父親蔡萬才傳授的致富秘笈

首富不是偶然！蔡明忠從東海企管系勞作教育掃落葉的學生，到聽爸爸的話轉學台大法律系、隨父創業征戰商場，再歷經高鐵失利、富邦...

外資匯出！新台幣午盤暫收29.665元 貶值1.36角

受中東緊張情勢升溫影響，資金轉入美元避險，非美貨幣回貶，外資匯出；股市不安情緒致早盤台股一度重挫逾400點，台北外匯經紀...

台新金股東會／談新壽幣別錯配 林維俊：要像吃中藥一樣慢慢調整體質

台幣短時間大幅升值，對台灣壽險業造成很大匯兌衝擊，外界關切合併後台新新光金控如何應對？對此，台新金（2887）總經理林維...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。