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新光金股東會／最後一次舉辦 合併是否擔心經營權之爭？洪士琪這樣說
新光金（2888）23日舉行末代股東會，約一個半小時落幕，是近十年來最快結束的股東會。會後，新光金大股東、新光人壽副董事長洪士琪表示，過去兩年他曾以「承先啟後，任重道遠」為期許，這次則以「堅持初心，日新又新」作為下一階段期許。至於是否擔心合併後再上演經營權之爭，他認為不太可能，大家都很努力，會為股東創造最大利益。
被問到是否擔心未來有經營權之爭，洪士琪說，「我相信應該不太可能，因為大家都很努力，會為股東創造最大的利益」。最後，他強調他的初心是「維持現狀即是落伍，研究發展才有進步」。
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