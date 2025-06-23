談新新併 台新金總座說明最新四個時程

台新金控今日召開股東會，金控總經理林維俊會後受訪時對於台新金併新光金最新的子公司整併進程指出，除了7月24日先完成二家金控的合併之外，今年底之前投信會先完成，接著是明年1月1 日新光人壽與台新人壽的合併；4月6日會有清明連假，此時會完成電腦系統轉換，完成證券的合併，至於最複雜的系統整合為銀行子公司，規畫在明年6月22日，端午節三天連假之後，順利完成台新銀與新光銀行的合併，但倘若6月來不及，也會等到9月。

林維俊強調，系統的穩定順利轉接，比時間更重要，一定會確定系統轉檔沒問題，才會完成子公司的整併。

對於股利配發，林維俊表示，特別股因不涉及發行新股，因此會較早一些，在7月就會發放，至於二家金控的股東所能獲配的每股0.9元現金股利，則預計在8月發放。

林維俊也對壽險匯損指出，這已不只是新壽的問題，而是台灣全體壽險業者都有面臨資產負債的幣別錯配問題，是整個產業的問題。林維俊指出，感謝主管機關馬上劍及履及召集會議對此討論，包括匯率用半年均價，以及參數的改變。林維俊也特別對新壽近來對增資努力指出，新壽已完成70億增資，另外去海外發行次債250億，第一階段已順利進行，會有4億美元，100多億台幣的增資，因此，最近新壽就會有約200億現金增資，此外，台新金帳上仍有不少現金，合併之後也會繼續來支持子公司。

對於下半年的經濟環境，林維俊以「瞬息萬變」指出，關稅說來就來、美國攻打伊朗說打就打，台幣匯率幾天就漲了近10%，因此只能說會謹慎小心因應。他也指出，台新人壽的幣別錯配是所有壽險裡最小的，可看出台新的小心謹慎；對於後續情勢的研判，林維俊則分析，現在仍有變數難以判斷，包括伊朗是否還手？如何還手？美國又如何還手？這些都是不確定因素，不是金融業能判斷的，而是很多全球政治角力的問題，只能密切觀察，只能亦步亦趨，謹慎小心。

對於新壽目前的虧損，林維俊也指出，包括匯率損失，以及提列員工安置計畫的費用，都是原因，但新壽是62年的公司，幣別錯配問題是長年累積下來的，不是一朝一夕可改變，未來台新接手的話，光看台新人壽的營運就知道台新金很謹慎保守小心，會漸調整過來；至於避險策略，他表示除了縮小錯配之外，也要考慮在避險成本的問題，尤其最近避險年化成本高達10%、20%，這麼高的成本之下，避險變得毫無意義，因此，仍得看市場狀況來決定是否增加避險比率，但他強調，根本之道還是ALM（資產負債的管理）去改善幣別錯配，長期調整體質：「就像吃中藥一樣慢慢來！」