快訊

超無禮店家被挖出！韓女星朝聖澎湖名店嚇到「想回家」 網怒：丟台灣人的臉

失智症新藥問世…83歲婦第一例施打 女兒：花錢延緩退化值得

咖啡廳常客注意了！專家揭最多人點的3種飲料「傷害腸道健康」

聽新聞
0:00 / 0:00

談新新併 台新金總座說明最新四個時程

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
台新金融控股公司上午舉行股東常會，董事長吳東亮（右），總經理林維俊（左）出席股東常會報告營業狀況。林維俊說明台新金合併新光金的進程。記者黃義書／攝影
台新金融控股公司上午舉行股東常會，董事長吳東亮（右），總經理林維俊（左）出席股東常會報告營業狀況。林維俊說明台新金合併新光金的進程。記者黃義書／攝影

台新金控今日召開股東會，金控總經理林維俊會後受訪時對於台新金併新光金最新的子公司整併進程指出，除了7月24日先完成二家金控的合併之外，今年底之前投信會先完成，接著是明年1月1 日新光人壽與台新人壽的合併；4月6日會有清明連假，此時會完成電腦系統轉換，完成證券的合併，至於最複雜的系統整合為銀行子公司，規畫在明年6月22日，端午節三天連假之後，順利完成台新銀與新光銀行的合併，但倘若6月來不及，也會等到9月。

林維俊強調，系統的穩定順利轉接，比時間更重要，一定會確定系統轉檔沒問題，才會完成子公司的整併。

對於股利配發，林維俊表示，特別股因不涉及發行新股，因此會較早一些，在7月就會發放，至於二家金控的股東所能獲配的每股0.9元現金股利，則預計在8月發放。

林維俊也對壽險匯損指出，這已不只是新壽的問題，而是台灣全體壽險業者都有面臨資產負債的幣別錯配問題，是整個產業的問題。林維俊指出，感謝主管機關馬上劍及履及召集會議對此討論，包括匯率用半年均價，以及參數的改變。林維俊也特別對新壽近來對增資努力指出，新壽已完成70億增資，另外去海外發行次債250億，第一階段已順利進行，會有4億美元，100多億台幣的增資，因此，最近新壽就會有約200億現金增資，此外，台新金帳上仍有不少現金，合併之後也會繼續來支持子公司。

對於下半年的經濟環境，林維俊以「瞬息萬變」指出，關稅說來就來、美國攻打伊朗說打就打，台幣匯率幾天就漲了近10%，因此只能說會謹慎小心因應。他也指出，台新人壽的幣別錯配是所有壽險裡最小的，可看出台新的小心謹慎；對於後續情勢的研判，林維俊則分析，現在仍有變數難以判斷，包括伊朗是否還手？如何還手？美國又如何還手？這些都是不確定因素，不是金融業能判斷的，而是很多全球政治角力的問題，只能密切觀察，只能亦步亦趨，謹慎小心。

對於新壽目前的虧損，林維俊也指出，包括匯率損失，以及提列員工安置計畫的費用，都是原因，但新壽是62年的公司，幣別錯配問題是長年累積下來的，不是一朝一夕可改變，未來台新接手的話，光看台新人壽的營運就知道台新金很謹慎保守小心，會漸調整過來；至於避險策略，他表示除了縮小錯配之外，也要考慮在避險成本的問題，尤其最近避險年化成本高達10%、20%，這麼高的成本之下，避險變得毫無意義，因此，仍得看市場狀況來決定是否增加避險比率，但他強調，根本之道還是ALM（資產負債的管理）去改善幣別錯配，長期調整體質：「就像吃中藥一樣慢慢來！」

新壽 台新金控

延伸閱讀

台新新光金7月24日合併 主要子公司明年6月底完成整併

躲伊朗轟炸！以色列台人曝家家都有防空洞：10-15分鐘準備

台新金控董事長吳東亮：台新併新光強強聯手 合併之後會更好

台新金股東會／董座吳東亮談合併案：努力實現綜效 為股東創更佳報酬

相關新聞

台新金控董事長吳東亮：台新併新光強強聯手 合併之後會更好

台新金控今天召開股東會，台新金控董事長吳東亮指出，未來台新金與新光金合併將是強強聯手，對於合併之後的獲利，吳東亮也指出，...

12強紀念500元鈔還沒改版…紀念幣先出 央行這樣說

世界12強棒球賽台灣代表隊奪冠後，總統賴清德曾承諾將把500元鈔改版12強版本。中央銀行發行局局長鄧延達今日表示，鈔票是...

世界12強冠軍紀念幣開放預購 限量3.6萬枚、超額抽籤

中央銀行今日召開記者會宣布，為慶祝國家代表隊於2024年11月24日勇奪第三屆世界12強棒球錦標賽冠軍，將發行「2024...

掃落葉的東海少年成為台灣首富！蔡明忠揭父親蔡萬才傳授的致富秘笈

首富不是偶然！蔡明忠從東海企管系勞作教育掃落葉的學生，到聽爸爸的話轉學台大法律系、隨父創業征戰商場，再歷經高鐵失利、富邦...

外資匯出！新台幣午盤暫收29.665元 貶值1.36角

受中東緊張情勢升溫影響，資金轉入美元避險，非美貨幣回貶，外資匯出；股市不安情緒致早盤台股一度重挫逾400點，台北外匯經紀...

台新金股東會／談新壽幣別錯配 林維俊：要像吃中藥一樣慢慢調整體質

台幣短時間大幅升值，對台灣壽險業造成很大匯兌衝擊，外界關切合併後台新新光金控如何應對？對此，台新金（2887）總經理林維...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。