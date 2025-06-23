台新金股東會／新新併新時程！總座：明年6月底前完成主要子公司合併

台新金控（2887）23日召開股東會，外界關注台新金與新光金（2888）的最新的合併進度，總經理林維俊於會後接受媒體訪問時表示，目前規劃7月24日兩家金控先合併，明年6月底之前完成主要子公司合併，但一定要確保系統穩定順利地轉換，這是最重要的。

林維俊表示，目前規劃7月24日兩家金控先合併，接下來今年應會先完成投信整合。明年1月1日，預計完成人壽保險公司合併，4月有一個長假，應該是4月6日會完成證券的合併，而銀行的系統多，規劃明年6月22日、明年端午節時有三天連假，會利用這三天的連假把電腦的轉檔做好，這是預期的規劃，但因為系統真的太多，如果端午節不行，那就等中秋節。預估明年的6月底之前會完成主要子公司的合併。

林維俊強調，但比時間更重要的是系統穩定順利地轉接，要確保系統轉檔等等各方面都沒問題，才會正式轉換過來，所以時間的確重要，但是比它更重要的是轉換一定要順利。

股東們也關心股利配發日是何時？林維俊說，應跟往年時間差不多，特別股因為不牽涉到發行新股，只要發現金就好，應該會早一些在7月左右發放，普通股因為牽涉到新股發行的問題，要經過比較多的法定程序，所以應該會落在8月。

另外，針對中東戰爭對於台灣金融市場的影響層面會不會再度擴大？林維俊說，這比較難說，因為伊朗要不要還手、如何還手，美國怎麼還手，這都是一些不確定性因素，「不是我們一個民營機構在台灣能夠判斷的，這是很多政治、全球角力問題，只能密切觀察，因為打伊朗上個月可能也大家也不太清楚，我們只能亦步亦趨謹慎小心」。