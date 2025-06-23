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富邦證券響應公益活動 關心高齡長者身心健康、推動反詐宣導

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導
富邦證券響應富邦慈善基金會與工商婦女協會舉辦之公益活動，百位志工到場力挺，並進行反詐宣導。富邦證券／提供
富邦證券響應富邦慈善基金會與工商婦女協會舉辦之公益活動，百位志工到場力挺，並進行反詐宣導。富邦證券／提供

富邦證券致力實踐企業社會責任，6月21日參與由富邦慈善基金會、中華民國工商婦女協會主辦的社會關懷活動。本次活動於新北市三重區綜合體育館盛大舉辦，富邦證券資深副總胡世芬率領公司百位志工到場力挺。

活動邀請身心靈整合醫學專家許瑞云醫師與致力預防醫學的鄭先安醫師講授「如何逆轉慢性病」，華山基金會及三重日托站的近千位長者參與，藉由醫學專業的分享，協助高齡長者預防慢性病。

富邦證券表示，此次公益講座，邀請許瑞云醫師及鄭先安醫師帶領大家重新認識慢性病，期望透過飲食調整、運動習慣的建立，以及心理壓力的有效紓解，讓高齡長者擺脫對藥物的依賴，遠離慢性病。

此外，有鑑於高齡詐騙案件頻傳，富邦證券特別邀請刑事警察局偵查員魏培倫分享實際詐騙案例，希望藉此提升長輩識詐的能力。

刑事警察局偵查員魏培倫表示，根據詐騙案件數據分析，被騙最多的年齡層落在18歲到30歲，而實際財損金額最高的年齡層則是61歲到70歲，平均財損金額逾217萬。詐欺集團詐騙手法日新月異，甚至採用AI來進行詐騙，讓民眾防不勝防。因此，防詐工作更需要警政專家來協助，提醒民眾若遇可疑詐騙手法，請直接撥打165專線求證或是到附近的派出所報案。

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