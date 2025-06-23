LINE Pay韓國跨境支付據點 新增台灣人愛去的釜山

台灣行動支付龍頭LINE Pay與韓國觀光公社、釜山觀光公社及釜山在地觀光業者，共同簽署合作備忘錄（MOU），成為台灣首家與韓國觀光公社及釜山觀光公社共同推動跨境支付的行動支付業者。透過官方機構與在地業者積極推動，將快速擴大LINE Pay在韓國支付據點與海外知名度，也讓台灣用戶在釜山旅遊時能享有熟悉、便利與安心的支付體驗。

國人赴韓旅遊人數持續攀升，其中釜山因海天一色的自然風光、豐富的在地美食與獨具魅力的人文氛圍而成為熱門觀光城市，2024年台灣旅客數量更高居外國遊客第一，共吸引逾50萬名台灣觀光客造訪釜山，較2023年成長逾94%，已超越日本與中國大陸，成為釜山最大的外國觀光客來源。

透過本次簽署合作備忘錄，將積極推廣釜山在地商店導入LINE Pay，擴大支付據點以提供台灣遊客熟悉的LINE Pay服務，共同帶動釜山觀光商機。韓國觀光公社將協助釜山商店導入LINE Pay，提升台灣旅客在釜山使用行動支付的便利性；釜山觀光公社將投注大量資源以多元面向結合LINE Pay共同推廣釜山觀光，如推動「釜山Pass」在LINE Pay平台上的應用與相關內容製作、推出VIP票券或結合名人觀光特色行程等，吸引更多台灣遊客至釜山旅遊；釜山觀光企業則將在商店內提供台灣旅客專屬行銷優惠活動。

LINE Pay則將結合LINE Pay生態圈資源，提供用戶包括LINE Pay遊韓專區旅遊資訊、LINE Pay找體驗海外票券服務、LINE Pay優惠券、支付消費、LINE POINTS點數回饋等，讓台灣消費者從旅遊規劃到支付優惠，享有一站式完整的消費體驗。