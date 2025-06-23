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美襲伊朗地緣衝突升溫 股匯雙殺新台幣貶逾1.4角

中央社／ 台北23日電
新台幣兌美元大貶逾1.4角。中央社
新台幣兌美元大貶逾1.4角。中央社

美國攻擊伊朗核設施，伊朗揚言報復，威脅封鎖荷莫茲海峽（Strait ofHormuz），地緣政治緊張局勢升溫，衝擊金融市場信心，台灣今天上演股匯雙殺，台股早盤重摔近500點，新台幣兌美元大貶逾1.4角。

美國總統川普21日晚間突宣布，美國完成攻擊伊朗3個核設施，伊朗22日威脅報復美軍基地，以伊衝突持續擴大，避險情緒急速升溫，美元指數走揚，一度站上99價位，亞幣今天全面走貶。

台灣今天上演股匯雙殺，台股開盤後一度大跌近500點，最低觸及21551.58點；新台幣兌美元今天以29.57元開盤，在美元走強、台股下殺的利空夾擊之下，匯價迅速跌破29.6元，最低至29.676元，重貶逾1.4角。

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