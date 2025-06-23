總統關切證券大樓、F4合署辦公 腳步將加快？

立法院財委會23日在召委賴惠員帶領下，考察期交所、櫃檯買賣中心兩大單位時，賴惠員在會中，釋放總統賴清德關心證券大樓、F4 （證交所、櫃買中心、期交所、集保）合署辦公的進度，引發市場對F4合署辦公腳步將加快的預期。

財委會召委賴惠員在考察現場表示，日前在與總統賴清德碰面時，總統在掌握其考察行程時，特別叮囑要注意國內證券金融大樓的進度，因為事關國家門面，F4可合署辦公。

金管會副主委陳彥良則表示，目前F4合署辦公的證券金融大樓，已於2021年拍板、將落腳台北市北門郵局都更案，預計2030年搬遷，所需的337億元資金，已在規劃中。

賴惠員則在總結時指出，目前F4也可有多元化的思考，例如，可以直接考慮一些落成的大樓，加速合署辦公的進程。