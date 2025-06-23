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蔡明忠重登台灣首富 返東海母校揭父親傳授「致富秘笈」

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
東海大學講座教授蔡明忠重返首富後感性分享「機會永遠是留給準備好的人。」圖／東海大學提供
東海大學講座教授蔡明忠重返首富後感性分享「機會永遠是留給準備好的人。」圖／東海大學提供

知名財經雜誌富比世（Forbes）公布2025年台灣50大富豪榜，富邦金控蔡明忠與蔡明興兄弟重返榜首。蔡明忠上周重返母校分享父親蔡萬才的教誨與一路走來的血與淚，他感性的說：「機會永遠是留給準備好的人。」

蔡明忠從東海企管系勞作教育掃落葉的學生，到聽爸爸的話轉學台大法律系、隨父創業征戰商場，再歷經高鐵失利、富邦運動彩券的風暴，他走過市場低谷，也在關鍵時刻成功併購安泰人壽、搶下信義A11地王，最終登上台灣首富之位。

蔡明忠為東海講座教授，上周回母校上課，面對上百位同學，甫榮登台灣首富的他，長達三小時的課程從頭到尾不談財富與榮耀，毫無保留的分享那些足以顛覆企業命運的轉折點。他不諱言，2007年富邦錯失公益彩券經營權是一場代價慘重的挫敗，而進入運動彩券市場後，卻因架構不全與香港馬會分歧導致虧損連連，他形容這是一場「失敗的豪賭」，更是一門高達百億新台幣的昂貴課程，但他也從中悟出一個道理，就是「識時識勢，方能致勝」、「山不轉，路轉」。

蔡明忠常記得父親蔡萬才的叮嚀：「得罪錢沒關係，但不要為了錢去傷害人、得罪人，讓人難過。」在每一次併購、談判、投資抉擇的關鍵時刻，這句話總會浮現在他腦海裡，如同一盞燈，提醒他「即便面對失敗，也要以人為本、以尊重為核心」。因此，富邦金控日後就是以這份精神打造金融業的標竿，而這份精神，也成為蔡明忠後來併購安泰、壯大保險與資產布局時最重要的價值指南。

蔡明忠透露，2009年，在整體壽險市場步履蹣跚之際，他僅用48小時拍板併購ING安泰人壽，這筆交易不僅讓富邦新增220萬保戶，更讓壽險市占率從第四名攀升至第二，扭轉了過去幾年連年下滑的頹勢。他在課堂上展示當時的併購模型與時程表，並強調：「我們靠的不是運氣，而是明快的決定。」這場交易至今仍被視為台灣壽險市場最具策略眼光的併購之一，也成為富邦穩健獲利長達16年的關鍵轉折。

壽險版圖穩固之後，蔡明忠再度出手，鎖定信義計畫區A11地王。他回憶當時團隊整合多年數據，反覆模擬未來十年商圈發展、人口流動與零售動線，最終以116億投標成功，寫下當時地產市場的一場經典逆轉。這場土地標案，不僅讓富邦擁有信義區最核心的開發權，也為旗下金融、保險、不動產三大事業體創造了交匯效益。從資產配置的角度來看，這是一場精準的跨業整合布局，更讓富邦穩坐台灣金融與不動產版圖。

蔡明忠說，「世事未能盡如人意，山不轉，路轉。」遇到不如意時，更可以累積的市場節奏洞察與風險掌控能力。

東海校長張國恩表示，東海勞作教育是一種僕人學習，更是領導者養成的過程。勞作教育無形中幫助蔡明忠成為真正願意彎腰為人服務的人。他的以人為本思維來自父親，也來自於東海大學，這些儼然成為他日後致富的武功秘笈。

張國恩說，許多人喜歡蔡明忠，嚮往當他的部屬，因為他從來不是高高在上，而是蹲得下、聽得進，也願意親自動手、關懷同仁的好長官。蔡明忠傳承自父親以人為本的這份謙卑與關懷，更深植富邦集團的治理邏輯中。

蔡明忠傳承父親以人為本的謙卑與關懷，透過課堂也將這種精神傳授給同學，而正就是他的致富秘笈。圖／東海大學提供
蔡明忠傳承父親以人為本的謙卑與關懷，透過課堂也將這種精神傳授給同學，而正就是他的致富秘笈。圖／東海大學提供

蔡明忠 東海大學 富邦金控

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