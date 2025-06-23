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台新金控董事長吳東亮：台新併新光強強聯手 合併之後會更好
台新金控今天召開股東會，台新金控董事長吳東亮指出，未來台新金與新光金合併將是強強聯手，對於合併之後的獲利，吳東亮也指出，雖然不方便作未來獲利預測，但他強調，大家可看得到今年的股利配發狀況，今年度會與新光金合併之後，雙方股東都可獲配發普通股現金股利每股0.9元。
台新金控總經理林維俊也指出，雙方各有獨特的市場優勢，台新在數位銀行領先，新光也有壽險的龐大客戶基礎，二家的證券公司都有一定規模及競爭力，因此未來是強強聯手，會滿足客戶全方位的需求，合併後也將加速整合，呈現好的經營成果。
展望今年，吳東亮也指出，全球景氣不確定性漸增，主要經濟體的貿易衝突可能致使通膨回升，聯準會等主要央行的降息步調和金融市場將受影響，預期金融業盈餘成長性將趨緩。
對於大陸曝險，台新銀行總經理林淑真指出，台新銀行會有集中度管理及檢視指標，另外對中國的曝險都合乎法規，且相當有限，風險都可控。吳東亮也指出，這幾年台新銀對大陸曝險的淨額都有在減降，和同業比起來，授信及投資都很保守，投資也投資等級的金融債，來因應中國風險。
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