裕融攜手大數據公司 投入打詐最前線

裕融企業（9941）聯手大數據股份有限公司運用AI人工智慧技術開發企業防偽冒偵測服務「KEYTECTOR」，抵禦社群詐騙、網路偽冒等數位風險。

近年來台灣詐騙犯罪態樣持續翻新，根據內政部警政署統計，2023年全國詐欺案件高達近四萬件，較前一年上升7.9%，其中金融相關詐騙案件占整體比例逾65%，尤以投資詐欺與資金借貸詐騙案例為重。「KEYTECTOR」使用最新 AI Agent 技術，能夠感知、思考與決策，預期能將偽冒防範的作業時間縮短 80% 以上。此外，本案有望積極推動產、官、學三方合作，為台灣社會建構更完整的數位信任環境。

裕融企業表示，本次系統開發合作不只是防詐應用，更是一場產業聯手共同對抗詐騙犯罪的實踐，期待透過跨界合作，為整體金融產業建立更高強度的反詐防線，並為台灣防詐盡一份企業責任。

結合裕融企業在金融服務與風控管理領域的實務經驗，與大數據（股）公司於語意分析、風險預警、AI演算法開發等領域的技術優勢，打造出一套以「語意分析」、「頻道特徵分析」、「偽冒行為分析」為三大AI核心模組的偵測系統。而該系統可針對網路平台上的偽冒帳號、詐騙廣告與可疑內容進行全天候監控、分析與主動預警。對於企業過往人工辨識困難、檢舉速度不及詐騙內容擴散的痛點，此套系統將「被動應對」轉為「主動掃描與偵測」，協助廣大民眾與企業客戶群誤信詐騙的風險，同時守護品牌聲譽與客戶信任。

大數據（股）公司創辦人暨執行長金志丞表示：「科技進步帶來效率，也衍生更複雜的數位風險。尤其社群媒體的匿名性與訊息擴散速度，使得偽冒行為更難以掌握。這次我們與裕融合作的初衷，即是以技術能力助企業與民眾建立起一道『即時防偽』的數位防線」。

展望未來，「企業防偽冒偵測系統」不僅可提供企業品牌自身防偽應用，亦將提供更多企業主與政府單位採用。裕融與大數據（股）公司將持續優化，提升生成式AI模組，強化詐騙語句的語意偵測與模擬辨識，朝向「以AI對抗詐騙AI」的未來目標邁進。藉由 AI Agent 代理決策的能力，即時地主動分類風險等級，偽冒風險全自動化識別。經過關鍵字智慧採集，KEYTECTOR 所使用的「企業防偽 AI Agent」能夠進行圖片相似度比對、假帳號分析、事實內容查核等偵測判斷，進而主動向使用者發出偽冒警示。