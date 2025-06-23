台新金股東會／董座吳東亮談合併案：努力實現綜效 為股東創更佳報酬

台新金（2887）股東會23日登場，於會中通過2024年盈餘分派案，普通股每股配發現金股利0.9元，預計將於8月發放。董事長吳東亮表示，台新金控與新光金控（2888）的合併基準日訂為7月24日，屆時將正式合併成為台新新光金控，未來將在第四大金控的基礎上，持續提升營運規模，實現綜效，為股東創造更佳的報酬。現場小股東關心金控合併後獲利能力？總經理林維俊表示，「一定會努力，不辜負股東的期待」。

台新金控董事長吳東亮致詞時表示，台新金控與新光金控的合併案經雙方各於2024年10月9日股東臨時會決議通過，並於2025年1月9日取得了公平會通過，並於3月31日奉金管會核准在案。在考量相關法定程序之後，合併基準日訂為7月24日，屆時將正式合併成為台新、新光金控，未來將在第四大金控的基礎之上，持續提升營運規模，實現綜效，為股東創造更佳的報酬。

回顧過去去年台新金控在全體股東的支持以及全體員工的共同努力之下，各項核心業務穩健成長，2024年度稅後純益達新台幣201億元，為歷史的次高，銀行與證券皆締造了歷史的新高，台新人壽獲利12億，獲利表現也非常的好。每股稅後盈餘1.39元，預計每股配發現金股利0.9元，與股東們來共享經營的成果。

吳東亮強調，「一定會將股東們的支持轉化為動能努力，讓未來台新新光金控成為最優質的金融機構，並且繼續為全體股東創造良好的收益」。

現場有小股東關心兩家金控合併後是否有盈餘，預估EPS多少？

總經理林維俊表示，台新金因發行新股，目前處於緘默期，依照規定不能對未來財務發表預測，希望股東見諒。但林維俊補充說明，兩家公司都是各自擁有獨特市場優勢，台新在銀行、數位金融方面居於領先，新光在壽險市場深具競爭力，亦有龐大客戶基礎及優質保險產品，兩家公司都有相當的規模與競爭力，這次合併是強強聯手，未來提供銀保證一站式服務，滿足客戶從資產管理、投資理財到保險規劃的全方位需求，合併後也會努力加速整合，盡快發揮綜合效益，把好的經營成果呈現給股東，謝謝股東長期的支持，經營團隊一定會努力，不辜負股東的期待。

吳東亮亦說，在股東會承認事項第二案，今年度會在與新光金合併後，再一起配發普通股現金股利，分派對象為合併後台新新光金控全體股東，包括目前的台新金跟新光金股東，普通股現金股利是0.9元，所以今年是會分派股利的。

另一位小股東則提問，「兩岸關係緊張，銀行有何因應對策，怕之後血本無歸」？

台新銀行總經理林淑真表示，台新銀行的投資配置跟授信都會考量全球經濟變化，對產業、信評與國別都有集中度管理與檢視指標，並且定期檢視，對於中國大陸投資、授信曝險部位都合乎法規，相關部位都很有限，過去幾年對中國大陸曝險都有下降，這方面風險都是可控的。跟同業比起來，授信是非常保守，投資的部分則是投資等級以上金融債方面，是比較保守因應中國大陸風險。