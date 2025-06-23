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12強紀念500元鈔還沒改版…紀念幣先出 央行這樣說

聯合報／ 記者林莉／台北即時報導
慶祝我國國家代表隊世界12強棒球錦標賽奪冠，中央銀行今天公開發售「2024年第三屆世界12強棒球錦標賽冠軍紀念銀幣」。記者許正宏／攝影
慶祝我國國家代表隊世界12強棒球錦標賽奪冠，中央銀行今天公開發售「2024年第三屆世界12強棒球錦標賽冠軍紀念銀幣」。記者許正宏／攝影

世界12強棒球賽台灣代表隊奪冠後，總統賴清德曾承諾將把500元鈔改版12強版本。中央銀行發行局局長鄧延達今日表示，鈔票是全民日常使用工具，改版影響層面廣大，需經過審慎評估，目前決定先發行紀念銀幣，紙鈔改版仍在評估階段。

央行今天舉行「2024年第三屆世界棒球12強錦標賽冠軍紀念銀幣」記者會，記者提問是否「改版紙鈔與紀念銀幣二選一」，鄧延達指出，目前發行紀念幣是充分傾聽社會聲音，最終做出最適決策，鈔票改版涉及層面多、影響日常民生，程序複雜，未來將持續審慎的評估。

鄧延達說，「2024年第三屆世界棒球12強錦標賽冠軍紀念銀幣」將發行3萬6000枚，每枚面額50元、售1600元，自即日起開放預購。他說，因造幣廠都有排程，需重新調配產能，加上製作流程繁複，包括購買銀料、製銀條、打光餅、設計與鑄造等程序，預計最快11月才可領幣。

鄧延達說，央行與棒協、世界棒壘球總會（WBSC）、中華職棒聯盟等單位合作，取得比賽期間的相關照片，由造幣廠繪製圖樣，歷經半年設計與行政流程後，下半年開始鑄造、發行。他表示，發行時程拉長確實可能影響熱度，但他有信心「把紀念幣做到最好」，呼籲民眾支持國手、收藏歷史時刻。

鄧延達表示，央行過去也曾於民國90年發行棒球紀念銀幣，當年因台灣主辦第34屆世界盃棒球賽並獲得季軍，發行量達12萬5000枚，市場反應熱烈。

央行 世界棒球12強

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