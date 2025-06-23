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影／台新金股東會 總經理林維俊說明台新、新光金控合併進程
台新金融控股公司上午舉行股東常會，董事長吳東亮、總經理林維俊出席報告營業狀況，也說明台新金合併新光金的進程。
股東會後總經理林維俊受訪就台新金控與新光金控合併表示，規畫兩家金控會在7月24日合併，今年投信部分也會完成，明年1月1日人壽保險會完成。證券的合併，明年4月有一個長假期，可以進行電腦的轉換，4月6日會來完成。林維俊進一步表示，銀行端比較複雜、系統多，不容許延遲，目前規畫6月22日（115年）完成合併，正好是端午節，會利端午節三天連假，把電腦的整合做好。不過這是預期的規畫，由於電腦系統資料太多，如果端午節無法完成，就等到中秋節。
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