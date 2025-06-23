Team Taiwan 永存！12強冠軍紀念幣預購登場 上限3.6萬枚

為慶祝我國國家代表隊於2024年11月24日榮獲第三屆世界12強棒球錦標賽冠軍，中央銀行委託臺灣銀行發售限量版「2024年第三屆世界12強棒球錦標賽冠軍紀念銀幣」，發行數量上限為36,000枚，每人限購1枚，售價為新臺幣1,600元。民眾須於預購期間完成登記，若申購總數超出發行上限，將以電腦抽籤決定中籤資格。

預購將自6月23日上午10時起開跑，至7月2日深夜23時59分止，民眾可透過臺灣銀行官網設置之「網路申購系統」辦理，或於營業時間內至臺灣銀行各分行（不含簡易型分行）臨櫃登記，不開永臨櫃購買。若登記人數超過限額，將於7月3日辦理抽籤，並於當日18時前公告中籤名單。中籤者須於7月11日15時30分前完成繳款，逾期視同放棄購買資格。成功完成預購及繳款者，預計可於11月起至選定分行領取紀念幣，確切領取日期由央行另行公告。

本次紀念銀幣為面額新臺幣50元，含銀1/2英兩，成色為999純銀。正面圖案以球員高舉獎盃歡呼的奪冠瞬間為主題，呈現中華隊拚戰奪冠的榮耀時刻，並鐫刻「中華民國114年」、「第三屆世界12強棒球錦標賽」與「冠軍紀念」字樣；背面則展現棒球場上的投球、打擊與接捕動作，結合「GLOBAL CHAMPIONS PREMIER 12」、「50圓」、「1/2 oz」、「2024.11.24」與「Ag 999」等標示，象徵力量與團隊精神。

此次發行為央行繼2001年第34屆世界盃棒球錦標賽季軍紀念幣後，再度發行棒球主題紀念銀幣。當年中華隊奪得季軍，央行亦曾發行面額50元、售價750元的紀念銀幣，受到熱烈迴響。此次中華隊首度在國際三大棒球賽事中封王，「台灣尚勇」、「Team Taiwan」等精神象徵也將藉由紀念幣流傳，具有歷史意義與收藏價值。