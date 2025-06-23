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第九屆 Dream Big 元大公益圓夢計畫徵件 為追夢者開啟新篇章

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
第九屆「Dream Big元大公益圓夢計畫」啟動徵件報名。（元大金控／提供）
第九屆「Dream Big元大公益圓夢計畫」啟動徵件報名。（元大金控／提供）

元大金控暨元大文教基金會秉持「公益是不斷堅持的付出」核心理念，致力打造持續成長的支持系統，透過賦能幫助夢想起飛。第九屆Dream Big元大公益圓夢計畫23日正式啟動徵選，以圓夢金、企業志工服務、產官學跨界交流與培力工作坊等四大面向，全力支持社福團體與教育單位突破資源限制，邀請有志之士加入圓夢行列，共同攜手共創永續未來。

為接軌數位轉型與永續教育趨勢，這屆元大公益圓夢計畫與時俱進，進一步導入企業經營管理與創新Know-How，搭建更具影響力的公益平台。邀請獲選團體加入培力工作坊，由專業講師引導學習行銷策略、資源整合、社群經營等關鍵能力，激盪新思維，開創全新合作可能。透過產官學界賦能與連結，讓公益教育不侷限單點行動，推動社會共融與永續發展，打造持久深遠影響力。

元大公益圓夢計畫從2016年推動至今已陪伴52個單位圓夢，超過23萬人次受惠，集結集團內外部超過9,000人次志工加入服務，八年圓夢，成就不只是數字，而是社會改變的縮影。元大金控暨元大文教基金會秉持對教育與社會議題的關注，從環境永續、兒少關懷、長者陪伴、身障培力、藝術療癒、金融教育、職能培訓，到社區創生等，服務對象與性質涵蓋多元。

第九屆Dream Big元大公益圓夢計畫徵選自即日起至2025年9月1日16時截止，歡迎有熱情、有夢想、勇於實踐的單位提出申請，服務對象不限族群、性別、年齡及地區，計畫有助促進學習發展、社會適應、共同響應聯合國永續發展目標（SDGs）等皆可提出。第一階段採線上報名（網址：https://forms.gle/PRwVv8t1Pc4zUH1f7），詳細計畫申請書與徵件辦法請參考計畫網站資訊（網址：www.yuanta-dreambig.com）。

志工 元大金控

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