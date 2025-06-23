富蘭克林坦伯頓歐洲債券總報酬基金 四大面向總投資報酬極大化

當全球開始把目光放到美國以外市場，富蘭克林證券投顧率先為台灣投資人精挑細選再引進一檔能滿足投資人理財廣度、穩健收益需求及緊扣當前崛起契機的富蘭克林坦伯頓歐洲債券總報酬基金，總計旗下所代理的境外基金共77檔，包括48檔股票型基金、22檔債券型基金、5檔平衡型基金與2檔貨幣型基金。

富蘭克林證券投顧表示，投資人對收益的需求暢旺，但能涵蓋收益表現的總報酬最大化對長期投資者更為重要，這次引進新基金即以追求資本增值、利息收益與匯兌收益所組成的總投資報酬極大化為投資政策，藉由四大面向，打造能實現此目標的投資組合。

聚焦優質債券：精選歐洲優質債券，現階段為五成公債、二成五投資級公司債與其餘多元債券，以期創造較佳報酬。

主動管理策略：依循市場變化，最大限度提高風險調整後回報潛力。

堅強研究團隊：富蘭克林坦伯頓歐洲固定收益團隊高度合作且專業，採取主動管理，聚焦於符合客戶的投資目標。

晨星績效評等：晨星基金績效評等四顆星。

富蘭克林證券投顧指出，該基金主要布局在歐洲政府、政府相關實體及公司發行的投資等級債券，為爭取更多獲利空間，也靈活在歐元區以外進行投資，得以充分在各領域尋找最佳機會，並且以由上而下的總體經濟分析為依歸，透過深入的由下而上研究，主動積極管理投資組合，期望透過積極的存續期間、債券類別與貨幣配置管理來創造報酬。

富蘭克林坦伯頓歐洲債券總報酬基金經理人大衛．賽恩（David Zahn）表示，美國總統川普上任後政策推展引發對於美國例外論的質疑，同時歐盟放寬穩定與成長公約的債務與赤字規則，提供成員國額外的財政刺激政策空間，強化市場對於歐洲經濟前景的信心，這讓歐洲國家資產重新獲得投資人關注與青睞，尤其歐洲央行目前仍處於降息循環，為歐洲固定收益商品創造更好的投資機會，現階段也在規模龐大的歐洲國家政府公債與投資等級公司債尋得不錯的投資標的。