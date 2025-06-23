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台銀發售12強棒球冠軍紀念幣 刻畫代表隊勇奪冠軍的光榮時刻

攝影中心／ 記者許正宏／台北即時報導
慶祝我國國家代表隊世界12強棒球錦標賽奪冠，中央銀行今天公開發售「2024年第三屆世界12強棒球錦標賽冠軍紀念銀幣」。記者許正宏／攝影
慶祝我國國家代表隊世界12強棒球錦標賽奪冠，中央銀行今天公開發售「2024年第三屆世界12強棒球錦標賽冠軍紀念銀幣」。記者許正宏／攝影

慶祝我國國家代表隊於2024年11月24日世界12強棒球錦標賽奪冠，中央銀行今天公開發售「2024年第三屆世界12強棒球錦標賽冠軍紀念銀幣」，紀念銀幣鐫有面額新台幣50元，含銀1/2英兩、成色999；正面主題說明以歡慶奪冠為主題，球員高舉獎盃並歡呼勝利，刻畫我國代表隊奮戰不懈、勇奪冠軍的光榮時刻；上緣鐫「中華民國114年」，下緣鐫「第三屆世界12強棒球錦標賽」及「冠軍紀念」。

背面主題說明以棒球運動為主題，展現球員在場上投球、打擊、接捕動作中所蘊含的力與美及拚搏精神；上緣鐫有「GLOBALCHAMPIONS PREMIER 12」，圖中鐫「50圓」、「1/2oz」、「2024.11.24」及「Ag999」。

這次發售採用預購登記及超額抽籤制，每人限申購1枚，每枚售價新台幣1,600元；預購數量上限為36,000枚，台銀將提供「網路」、「臨櫃」兩種預購方式。

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