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世界12強冠軍紀念幣開放預購 限量3.6萬枚、超額抽籤

聯合報／ 記者林莉／台北即時報導
世界12強冠軍紀念幣開放預購，限量3.6萬枚、超額抽籤。記者許正宏／攝影
世界12強冠軍紀念幣開放預購，限量3.6萬枚、超額抽籤。記者許正宏／攝影

中央銀行今日召開記者會宣布，為慶祝國家代表隊於2024年11月24日勇奪第三屆世界12強棒球錦標賽冠軍，將發行「2024年第三屆世界12強棒球錦標賽冠軍紀念銀幣」，限量36000枚，單價為新台幣1600元，自即日起開放預購，預購超額將進行電腦抽籤。

發行局局長鄧延達表示，這次發行將採「預購登記」及「超額抽籤」方式進行，民眾可透過台灣銀行提供的「網路」及「臨櫃」兩種方式辦理預購，自6月23日上午10時起至7月2日晚上23時59分止，共10天可預購，每人限購1枚。若登記人數超過36000名額上限，台銀將於7月3日進行電腦抽籤，並於當日下午6時前公告中籤名單。

中籤者需於7月11日下午3時30分前完成繳款，逾期視同放棄。成功繳款者，預計可於11月起，至當初選定的台灣銀行分行領取銀幣，具體領取時間將由央行另行公告。

鄧延達指出，該枚紀念銀幣為面額新台幣50元，含銀1/2英兩、純度999，正面設計呈現球員高舉獎盃、歡呼奪冠的畫面，象徵中華隊奮戰不懈、摘下榮耀；上緣鐫有「中華民國114年」，下緣則刻「第三屆世界12強棒球錦標賽」與「冠軍紀念」字樣。背面則以動態描繪棒球運動精神，展現投球、打擊與接捕動作，周邊標示「GLOBAL CHAMPIONS PREMIER 12」、「50圓」、「1/2oz」、「2024.11.24」與「Ag999」。

鄧延達說，民眾如需操作協助，可攜帶手機與身分證至鄰近台灣銀行分行尋求行員支援，更多資訊則可上央行官網或券幣數位博物館網站查詢。洽詢電話（02）2349-3293，非上班時間可撥打（02）2191-0025或（02）0800-025-168。

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