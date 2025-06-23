中信投信首度參獎 即奪「TWSIA 台灣永續投資獎」雙獎

台灣永續能源研究基金會主辦的「第五屆TWSIA台灣永續投資獎」日前舉行頒獎典禮，中國信託投信今年首度參獎，即榮獲「機構影響力楷模獎」與「股東行動金獎」兩項殊榮，展現其在責任投資與永續治理上的深耕成果。中國信託投信總經理陳正華表示，全球ESG浪潮持續推動企業永續經營策略，中國信託投信秉持母公司中國信託金控的永續方針，將持續以機構投資人角色，驅動資本市場正向改變。

「TWSIA台灣永續投資獎」由台灣永續能源研究基金會主辦，是國內唯一聚焦永續投資實踐的專業獎項，旨在表彰在ESG（環境、社會、公司治理）領域具體作為與影響力的金融機構。陳正華表示，中國信託投信以「責任投資、永續治理」為核心價值，建立《ESG投資與風險管理政策》，將ESG因素全面納入投資流程與風控機制，並透過明確的風險辨識、衡量及管理流程，確保投資標的符合集團對永續發展的期待。

此外，中國信託投信針對旗下ESG相關基金，訂有嚴格的投資篩選原則，明確排除具爭議性產業及ESG評級不符標準的公司，落實機構投資人的盡職治理責任。截至2024年底，中信投信已推出六檔ESG相關基金，總規模超過新台幣578億元，持續擴大永續投資產品線，回應市場與投資人對責任金融的期待。

中國信託投信亦成立ESG工作小組，並積極培訓員工專業能力，目前已累積21張永續金融相關證照，展現從上而下的永續承諾。同時，在台灣證交所公布的「2024年度機構投資人盡職治理資訊揭露較佳名單」中亦榜上有名，進一步肯定其在永續治理上的努力與影響力，因而獲頒「機構影響力楷模獎」。

在股東行動面向，陳正華指出，中國信託投信秉持合規與受益人最佳利益原則，制定並公開透明的投票政策，於官網設置「盡職治理揭露專區」，落實資訊揭露與責任治理精神。與一般仰賴外部研究機構不同，公司強調由內部研究團隊主導，與被投資公司進行深度對話，透過自主分析與實地參與，做出具前瞻性與ESG導向的投票決策。

此外，中國信託投信更導入股東會流程自動化系統，提升作業效率與風險控管。2024年，公司於股東會所參與之電子投票與實體出席議案中，針對盈餘分配不穩、董事過度兼任及資訊揭露不足等議題表達反對或棄權立場，並將表現不符永續期待的企業納入優先追蹤與議合名單，持續透過實質行動守護投資人權益，因而獲頒本屆「股東行動金獎」。

展望未來，陳正華強調，身為中信金控旗下專業資產管理機構，中國信託投信將落實以客戶需求為核心，持續洞察市場趨勢，推出更貼近投資人需求的金融商品，並深耕永續金融體系，強化與投資人、被投資企業間的永續對話，創造長期穩健報酬與正向社會價值。