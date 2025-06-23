掃落葉的東海少年成為台灣首富！蔡明忠揭父親蔡萬才傳授的致富秘笈

首富不是偶然！蔡明忠從東海企管系勞作教育掃落葉的學生，到聽爸爸的話轉學台大法律系、隨父創業征戰商場，再歷經高鐵失利、富邦運動彩券的風暴，他走過市場低谷，也在關鍵時刻成功併購安泰人壽、搶下信義A11地王，最終登上台灣首富之位。上周重返母校分享父親蔡萬才的教誨與一路走來的血與淚。他感性的說「機會永遠是留給準備好的人」。

東海大學上周五舉辦長達三小時的EMBA《反思經營學（二）》課堂，富邦集團董事長、東海講座教授蔡明忠面對上百位同學，以及校長張國恩、管理學院院長王凱立、EMBA主任李成、副主任唐運佳、公共事務處處長黃兆璽、企管系教授曾俊堯、112級研聯會會長陳淞屏等教授級的學生。甫榮登台灣首富的他從頭到尾不談財富與榮耀，毫無保留地分享那些足以顛覆企業命運的轉折點。他不諱言，2007年富邦錯失公益彩券經營權是一場代價慘重的挫敗，而進入運動彩券市場後，卻因架構不全與香港馬會分歧導致虧損連連，他形容這是一場「失敗的豪賭」，更是一門高達百億新台幣的昂貴課程，但他也從中悟出一個道理，就是「識時識勢，方能致勝」、「山不轉，路轉」。

蔡明忠常記得父親蔡萬才的叮嚀：「得罪錢沒關係，但不要為了錢去傷害人、得罪人，讓人難過」。在每一次併購、談判、投資抉擇的關鍵時刻，這句話總會浮現在他腦海裡，如同一盞燈，提醒他「即便面對失敗，也要以人為本、以尊重為核心」。因此，富邦金控日後就是以這份精神打造金融業的標竿，而這份精神，也成為蔡明忠後來併購安泰、壯大保險與資產布局時最重要的價值指南。

蔡明忠透露，台大法律系畢業的父親蔡萬才不僅是他的學長，更是充滿智慧的爸爸，從他身上學來的企業哲學，得以讓他失敗時學會謙卑，也磨練出他面對機會時的果斷，2009年，在整體壽險市場步履蹣跚之際，他僅用48小時拍板併購ING安泰人壽，開出4.06億新股加3.38億美元次順位債的創新方案，最終以6億美元成功拿下這樁關鍵交易。那一刻，他明白：「機會，是給準備好的人」。

這筆交易不僅讓富邦新增220萬保戶，更讓壽險市占率從第四名攀升至第二，扭轉了過去幾年連年下滑的頹勢。他在課堂上展示當時的併購模型與時程表，並強調：「我們靠的不是運氣，而是明快的決定」。這場交易至今仍被視為台灣壽險市場最具策略眼光的併購之一，也成為富邦穩健獲利長達16年的關鍵轉折。

在壽險版圖穩固之後，蔡明忠再度出手，鎖定信義計畫區A11地王。他回憶當時團隊整合多年數據，反覆模擬未來十年商圈發展、人口流動與零售動線，最終以116億投標成功，寫下當時地產市場的一場經典逆轉。這場土地標案，不僅讓富邦擁有信義區最核心的開發權，也為旗下金融、保險、不動產三大事業體創造了交匯效益。從資產配置的角度來看，這是一場精準的跨業整合布局，更讓富邦穩坐台灣金融與不動產版圖。

蔡明忠說：「世事未能盡如人意，山不轉，路轉」。遇到不如意時，更可以累積的市場節奏洞察與風險掌控能力。他的東海企管系大一室友、前澳盛銀行台灣區總裁經天瑞也回憶，今天的台灣首富，當年可是認真參與勞作教育的好學生。那時蔡明忠是從建中畢業的才子，大一時也得與同學一同拿起掃把清理校園，無論撿落葉、洗廁所、刷馬桶，他可是樣樣都參與過。蔡明忠和交通部長陳世凱、台灣職棒會長蔡其昌這些東海校友一樣，在當年覺得苦不堪言的勞作教育中種下領導與責任的種子，因為東海的勞作教育教的不只是打掃，而是傳遞聖經中耶穌為門徒洗腳的僕人領導教育精神。