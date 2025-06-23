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中東起惡浪！美元指數站上99 新台幣開貶後破29.6元、貶7.6分
中東緊張情勢升溫，華府對德黑蘭核場址進行攻擊，路透社報導，伊朗國營英語電視台新聞電視台（Press TV）報導，伊朗國會已批准封鎖荷莫茲海峽的動議。美元指數今早回升至99之上，非美貨幣升勢止步，新台幣匯價今早以29.57元開盤，貶值4.1分，開盤15分鐘內一步貶至29.605，貶值7.6分。
匯銀指出，中東局勢近期成為匯市焦點，以色列調轉槍口殺向伊朗，連連摧毀伊朗重要軍事設施與狙殺軍方要員，引發避險情緒升高，特別是布蘭特原油出現兩成漲幅，扭轉了年初以來的跌勢。除此之外，FOMC 上周維持利率政策不變，釋出比上次會議更「鷹」的言論。
台股方面，上周集中市場外資賣超83.71 億元，投信買超122.01億，自營商含避險賣超282.72億元，三大法人合計賣超244.41億元。融資增加17.26億元，融資餘額2,250.36億元；融券減少27,939張，融券餘額249,190張。投信買進，散戶加碼。
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