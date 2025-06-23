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央行：零售型 CBDC 將於7月上線 客家幣試辦先行

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導

針對零售型CBDC，中央銀行預告，7月將首度以「客家幣」啟動實地應用，進一步累積實務經驗與驗證平台可行性，顯示央行對CBDC研究已進入實戰階段。

央行自2020年9月至2022年6月，與外部技術團隊及銀行合作，完成「零售型CBDC試驗計畫」，開發出一套雙層式CBDC雛型平台。所謂雙層架構，是指由央行將CBDC分配給商業銀行等中介機構，再由銀行等提供民眾錢包開立、支付等服務，模擬未來CBDC實際流通模式。

在上述雛型基礎上，央行委由財金資訊公司進一步建置「數位公共建設金流平台」（簡稱金流平台），主要用途是支援政府數位券的發放金流，包括撥款、結算與清算作業，補足過去政府推行三倍券、五倍券或普發現金等專案時缺乏整合系統的缺口。

為此，數位發展部也同步推動「發放平台」作為政府補助、回饋金等政策的整合作業介面，央行金流平台將與該發放平台完成技術整合並協同運作。

雙方平台整合與測試已告一段落，首件應用案例為客家委員會即將於7月推出的「客家幣」計畫。屆時將透過金流平台執行數位券發放、支付與清算全流程，象徵CBDC進入場景實測新階段。

央行指出，將在客家幣試行期間蒐集使用意見，優化平台功能，強化其安全性、效率與操作便利性，為未來全面推行零售型CBDC奠定技術與制度基礎。

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