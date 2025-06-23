黃金的好央行都說讚 長期投資黃金基金效果亮眼

雖近期金價保持在3,200至3,500美元區間震盪，在川普關稅政策不確定性、關稅可能引發通膨、地緣政治緊張情勢未解、美元資產信心減弱下，再加上調查顯示全球央行有意願繼續增持黃金，看多黃金情緒仍高，對於金礦股而言，高金價能明顯強化財務基本面，使投資金礦股為主的黃金基金同步受惠，在投資組合中增加黃金基金也有助分散風險。

富蘭克林黃金基金經理人史蒂芬‧蘭德表示，持續看到黃金在貿易中的應用日益增加的現象，這可能推動金價持續走揚，黃金本身還是一種硬資產，不受任何一個國家或金融體系的束縛，這在當前的地緣政治環境下具有越來越大的吸引力，此外，由於黃金、金礦股與更廣泛的股市的相關性較低，故能在多元化投資組合中發揮重要作用，並推動差異化表現，特別是在不確定性增加的時期。

根據世界黃金協會在2025年2月25日至5月20日的調查，全球73家央行中，高達95%預計未來一年將提高黃金儲備，明顯高於2024年的81%，更長遠來看，76%央行預計未來五年將提高黃金儲備，高於去年的69%，原因便是看中黃金的低風險、保值、避險功能，調查還發現，75%央行預計未來5年將降低美元儲備，高於去年的62%，事實上，根據統計，自從1971年美國總統尼克森宣佈美元與黃金正式脫鉤以來，即布雷頓森林體系瓦解以來，美元相對黃金便呈現長期貶值趨勢，截至今年5月貶值幅度已達98.7%，凸顯出黃金長期的保值能力。

富蘭克林黃金基金成立於1969年，甚至早於布雷頓森林體系瓦解前，至今已有56年歷史，期間經歷了兩次石油危機、儲貸危機、網路泡沫、金融海嘯、新冠疫情等重大事件而仍屹立不搖，經理人史蒂芬‧蘭德自1999年開始操盤，在金礦股領域的投資經驗豐富，主要採取分散佈局、中小型金礦股為主等策略來維持長期穩健的績效報酬，相較大盤富時金礦指數前十大持股比重超過80%，該基金前十大持股不到40%，並透過長期產業研究來挖掘具開發及投資潛力的成長標的與參與金礦股投資契機。

富蘭克林證券投顧表示，在人類文明千年發展歷史中，黃金已證明其保值、交易、流通的價值，在市場動亂時期往往是人們最直覺聯想到的避險工具，「終極貨幣」號稱並非浪得虛名，而值此川普政策紛擾、地緣政治與經濟不確定性、美元資產信任度下滑之際，黃金有望持續受到市場青睞，這對以投資金礦股為主的黃金基金而言也是一大利多，高昂金價有助抵消金礦股的成本壓力，進而實現更強勁的企業獲利和自由現金流量成長，再加上估值被低估，有望迎來價值修復行情，然因黃金基金波動度大，建議投資人可採定期定額方式長期投資。