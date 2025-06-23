惠譽上調台中商銀評等至BBB/A+（twn） 展望穩定

惠譽國際信用評等公司已將台中商銀的長期發行人違約評等（IDR）從'BBB-調升至BBB、個別實力評等（VR）從bbb- 調升至bbb以及國內長期評等從A(twn)調升至A+(twn)。惠譽並確認其短期發行人違約評等為F3、國內短期評等為F1(twn)及政府支援評等(GSR)為b+。長期發行人違約評等及國內長期評等展望為穩定。

評等理由

自身信用體質提升： 台中銀的發行人違約評等受其個別實力評等驅動。此次評等調升反映台中銀受惠於國內市場地位擴大及業務模式日益多元，整體經營狀況有所改善，資產品質亦因一致的風險控管與專注於擔保放款而有所提升。台中銀的短期發行人違約評等為F3，因為該行的資金來源與流動性分數bbb沒有達到惠譽評等準則對較高評等的最低要求bbb+。

經營環境可抵禦關稅上調的影響：惠譽認為，台灣的經營環境分數有充足的空間應對美國加徵關稅帶來的壓力。 惠譽認為，全球對台灣半導體和人工智慧相關產品的需求持續增長，加上台灣在這些領域的領先地位和不可替代性，應能部分緩解關稅上調帶來的壓力。台灣的經營環境分數為a，與a類別的隱含分數一致。

商業概況改善：惠譽將台中銀的商業概況分數從bbb-上調至bbb，展望穩定。近年來，該行市場地位提升且業務組合更加多元化，有助於增進其業務量及收益。2020至2024年間，該行營業收入成長率高於規模相近的民營銀行的平均數，主要受惠於該行法金及消金放款的穩定增長、手續費收入提升，以及良好的投資收益。

風險概況穩定：台中銀的風險概況分數為bbb-/穩定，反映該行穩定低於同業平均的單一借款人集中度、溫和的市場曝險與有效的風險控管，使其在經濟周期間維持穩定的資產品質表現。然而，該行對風險較高產業的曝險（例如： 非房貸之不動產相關放款）較產業平均高。截至2024年底，台中銀的擔保放款佔總放款的81%，而其貸放成數在過去幾年皆維持穩定於60%左右。

資產品質穩健：儘管台中銀對中小企業和國內房地產業的集中度高於同業平均，但其主要資產品質指標（如減損放款比率）在經濟週期內穩步改善，因此惠譽將台中銀的資產品質分數由bbb-上調至bbb， 展望穩定。 在台灣銀行業經營環境穩定的情況下，由於台中銀對電子產品等受關稅影響行業的曝險有限，惠譽預期2025至2026 年間該行的減損放款比率（2024年底為1%）僅會因貿易的緊張局勢而小幅上升。

核心獲利能力提升：惠譽將台中銀的盈餘及獲利能力分數（bbb-）的展望從穩定調整至正面。台中銀的營業獲利/加權風險性資產比率在過去兩年提升至 1.2% 以上（2024 年為 1.4%），相較於 2019至2022 年間介於 0.9%-1.1% ，這主要受惠於較高的放款收益率及強勁的手續費收入成長。 我們預期，此收益結構的改善將可持續，放款及財富管理手續費收入的穩定成長將可抵銷降息可能導致的放款收益率下降。

核心資本水準持穩：鑒於台中銀穩定的經常性獲利、適中的成長胃納與較低的現金股利發放比率 （2024年淨利的26%），惠譽預期2025至2026年間該行的普通股權益第一類資本（CET1）比率將維持在11%以上。台中銀於 2025 年起實施巴塞爾協定 III 的最終方案，惠譽預期這對該行的相關影響不大。

存款市佔率較低：台中銀的資金來源與流動性分數bbb低於a類別的隱含分數，主要源於其較低的存款市占率，因此與存款市佔率較高的同業相比，該行較容易受到影響。台中銀計劃將其存放比穩定維持在75%左右（2024年底為76%）。