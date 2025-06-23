億元年薪不再總座專屬 中信金 RSU 制度打造留才典範

2024年金控業再創榮景，14家上市金控合計大賺新台幣5979億元，創歷史新高；而金控大賺，內部高階經理人薪酬也水漲船高。根據年報揭露，2024年有多位金控總經理級人物年薪突破億元大關，然而，最受矚目的是中信金打破傳統「總座獨享億元年薪」的格局，2024年已有兩位非總座級高階主管躋身億元年薪之列。分別為中信金金融市場交易長與董事會秘書長，兩人不僅在本部職務表現出色，亦因兼任子公司職務，合計薪酬突破億元，成為業界罕見的非總座高薪案例。

業界分析，這一變化不單來自於個人表現優異，更是中信金近年大力推行限制員工權利新股（RSU）制度的結果。該制度以無償配股方式作為長期獎酬工具，將員工個人績效與公司營運成果掛勾，只要逐年達成績效標準，員工即可分批取得股份，達成「獲利共享」與「績效導向」的雙重目標。

中信金今年股東會再通過發行限制員工權利新，發行上限普通股5億股，占目前已發行股數約0.25%。實際發行數量將再提董事會決議。此次激勵計畫對象限於發放當日在職，且符合一定績效標準之中信金控及其子公司全職正式員工，但持股逾10%者不得參與。個別員工累計持有RSU與員工認股權合計，將依法不得超過總發行股數的千分之三至百分之一。

此次配股對象區分為兩大類型：其一為協理級以上及特殊職系人員；其二為與公司未來策略高度連結、對營運具重大影響的關鍵職位或三五計畫內提出高目標策略計畫者。分配原則將依年資、職級、工作績效、貢獻度及特殊成就等綜合評估，由董事長核定，報審計委員會與董事會同意。若為經理人或具員工身分之董事，則須先經薪資報酬委員會審議通過。

該新股將採無償發行並以信託方式保管。員工需在既定時間內達成公司所訂之績效條件，始可依比例逐年取得股份；若未達標或離職，未既得部分將由公司無償收回註銷。如發生繼承或其他特殊情況，則依公司訂定之辦法辦理。

以114年2月普通股平均收盤價每股40.1元預估，若全數達成既得條件，費用化最大金額約為20.05億元。若於114年10月起給與，至118年止每年費用化金額約為1.18億元至4.72億元。對每股盈餘（EPS）潛在影響介於0.005元至0.019元，整體稀釋程度有限，對現有股東權益無重大影響。

金融業者表示，透過此長期獎酬機制，將有效提升關鍵人才留任意願，並與公司營運成果共享，強化企業永續發展動能。