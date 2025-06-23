劉宗聖拚公會連任 推出資產管理業新十大建設政策藍圖

投信投顧公會將於7月3日改選理事長，現任理事長、元大投信董事長劉宗聖爭取連任之際，拋出「新十大建設政策藍圖」，展現擴大內外商投入台灣資產管理市場以及響應政策推動台灣成為亞洲資產管理中心的強烈企圖。

據了解，劉宗聖提出的新十大建設政策方向，涵蓋台版TISA（個人儲蓄投資帳戶）啟動、吸引內外商加入ETF市場、推展多資產ETF、跨境合作、家族辦公室引資、私募/創投基金（PE/VC）鼓勵、REITs修法、ESG轉型、AI與資產管理結合、實體資產代幣化（RWA）代幣化等面向，為台灣資本市場下一階段發展定調。

投信業界積極爭取多年的TISA將於今年年中正式上路，劉宗聖在先前演講時曾指出，TISA制度整合政策支持、法規修正與業者讓利，將提供台灣年輕族群長期投資、退休理財的重要工具；首波TISA級別基金不僅享有全面零手續費，更有經理費半價不等的優惠，有望為基金業注入成長動能。

在已經蓬勃發展的ETF市場方面，隨外資搶進，ETF生態系有望再升級。金管會力推亞資中心，去年底開放主動式ETF、被動式多資產ETF，今年來已有保德信、安聯、聯博等外商加入戰場，有望帶動技術與產品創新，壯大整體市場能量。同時，近年來公會推動拓展跨境合作，台日ETF雙掛牌預計今年啟動，台泰資本市場亦開啟交流初體驗，有助台灣資產管理「走出去、引進來」。

為業界打開新資金活水源頭方面，他支持業界開辦家族辦公室、PE/VC、基金架構REITs。REITs新制正待立法院三讀通過，未來基金架構REITs將與信託REITs雙軌並行，可創造台灣REITs市場新局；另外，金管會已拍板至2028年發出17張家族辦公室執照，可引進國際經驗與資金，協助國內金融業者開辦家辦業務，壯大高端財富管理。另金管會也將擴大保險資金投資私募基金與實體產業，為國內PE/VC注入發展動力，公會將推動校園金融教育，培養未來人才。

在打造下一世代資本市場方面，據悉，他主張的是永續與數位雙軸轉型，在公會官網建置ESG專區，同時引導業者將AI導入資產管理，並推動營業員向理財顧問轉型，並針對RWA，公會成立研究小組，配合金管會四階段策略，為未來虛擬資產制度鋪路。