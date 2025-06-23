美軍襲擊伊朗 台幣可能貶至30字頭

以色列和伊朗持續交戰之際，美國總統川普於美國東部時間21日晚間10時突宣布，美國已成功完成對伊朗三個核設施的攻擊行動，引發全球關注。銀行主管預估，美元將走強，台幣相對偏弱，6月底之前應會回測29.5至30元關卡。

銀行主管表示，接下來就要看伊朗的行動，若伊朗仍是較溫和的態度，以金融市場來看，美元因避險需求將稍微走強，若伊朗採取具體報復行為，油價會再度提高，緊張情勢進一步升高，美元將會更加強勢，非美貨幣就會受到較大的壓力，新台幣相對偏弱。而在川普宣布攻擊的動作後，銀行主管預估，6月底之前，新台幣應會回測29.5至30元。

不過，彭博資訊報導，台灣、南韓、印度及馬來西亞等亞洲一些主要新興經濟體央行，正在縮小對匯市的干預，因此這些新興貨幣可能還有升值空間。

交易商正在挑選那些貨幣會因為央行減少干預，而有最大的升值空間。加拿大皇家銀行全球資產管理部門新興市場經理人高坦表示，韓元與馬元顯然是兩大候選人，因為兩國都有龐大貿易順差，因此央行減少干預將推升這兩種貨幣。

分析師也熱推台幣。雖然台灣央行仍可能藉由干預來抑制匯率動盪，但大部分市場人士認為央行將允許台幣進一步升值。彭博報導指出，台灣央行近幾周讓新台幣對美元大幅升值，暗示只要「有秩序」，新台幣再升一些也仍可放心。

銀行提醒，7月初有兩件大事需要關注，一個是美國對等關稅的90天緩徵期即將於7月8日屆滿，需留意各國談判結果；第二個是美國國會參議院正加速審議《大而美法案》，目標在7月4日美國國慶日前將該法案送達川普手上，其中第899條款的具體內容需要留意，若條款嚴苛，恐導致資金撤離美元資產，台幣就有可能進一步走升。