防詐漏洞 金管會金檢盯上企業人頭戶、揪出16項缺失

為強化銀行防詐作為，金管會明天邀集國內銀行總經理開會，會中並將公布針對防詐所提的金檢報告，報告中點出被金檢的銀行在五大面向的十六項缺失，其中金管會「企業人頭戶」的浮濫，竟有詐團以企業負責人身分，在同一地址設立多間公司，並在短期內開了卅八個戶頭，但開戶不久就因有詐騙款項匯入而遭通報為警示帳戶。

同人同地址 短期連開38帳戶

金管會先後在一一二年及一一三年針對銀行防詐進行金檢，分別以前十大人頭戶銀行，以及警示帳戶增加排名前七大的銀行為金檢對象，並做成最新的阻詐金檢報告，金管會將在明天邀集全體國銀總經理的會議公布報告，向銀行業示警。

根據這份報告，「企業人頭戶」的詐騙態樣儼然成為人頭戶的最新「變種」，經濟部去年的公司登記家數來到歷年高峰，但新登記公司的增加並非代表國內經濟榮景，其中反而有不少「企業人頭戶」，用法人身分掩護人頭戶行徑。

如今此舉被金管會盯上，還透過金檢發現的三項缺失，質疑銀行未落實企業戶開立帳戶的審查作業，包括銀行在受理開戶時，未比對客戶營業登記地址與開戶分行的地緣性，以及在同一銀行的不同分行開立多個存款戶，尤其同一負責人以相同營業地址設立多家行號，甚至短期內開立卅八個存款帳戶，不久後就被通報為警示戶；再者就是對於新成立且資本額較低的獨資企業開戶，很多根本是「空殼」公司沒有實質營業行為，但銀行並未發現，結果這些帳戶成為可疑帳戶主要來源。

減匯款紛爭 規畫檢核受款人

金管會預計在明天的會議中列出多項報告議題，但以針對警示戶問題的金檢報告最受金融圈矚目；除此之外，金管會也已擬定如何降低民眾匯款轉帳錯誤所引發紛爭的對策，重點包括，第一，規畫在網銀或行動銀行及ＡＴＭ轉帳交易時，可檢核「受款人戶名」，當匯款人鍵入帳號時就可由系統顯示受款人戶名；第二，提高受款人接到受款銀行通知或受款人願意協處機制，銀行必要時也必須用其他方式通知到受款人；第三，讓警察機關也能加入款項匯錯的協處。

在防詐作業方面，金管會金檢並發現銀行對外匯缺乏防詐管理，未妥善設定監控參數及門檻，導致不法金流迅速轉入虛擬貨幣交易平台的境外帳戶；此外，銀行對於詐團的手機綁定也缺乏警覺性，不論是警示戶共用同一個手機，或不同客戶短時間反覆綁定同一個手機，銀行都未建立預警機制。金檢也發現，銀行對系統產出的疑似不法或異常交易，未能查證交易合理性或依帳戶屬性加強監控，導致這類帳戶之後遭通報為警示帳戶。

未註記異常 灰名單形同虛設

金管會也發現，銀行未繼續追蹤之前的警示帳戶，使得這些帳戶重新變為涉及詐騙的警示戶。再者，被視為警示戶前哨的「灰名單」機制形同虛設，即使灰名單系統發現被約定帳戶為警示戶或衍生管制帳戶，但銀行除了拒絕約定之外，未進一步註記為「異常」，也未再持續觀察客戶交易，同時對約定帳戶屬灰名單者，其風險等級亦並未提高，使灰名單戶最終被「升級」通報為警示帳戶。