獨／為警示戶金檢銀行！金管會列16大缺失 企業人頭戶首度被盯上

金管會陸續在112年及113年針對銀行防詐進行金檢，分別挑選了前10大人頭戶銀行，以及警示帳戶增加排名前7大的銀行進行金檢，對此最新的阻詐金檢報告，金管會將在周二召集全體國銀總經理舉行會議，並正式公布這份報告向全體銀行示警，合計被金檢的銀行在五大面向，共有16項缺失；其中金管會金檢時更發現，銀行對「企業人頭戶」未提高警覺，竟使得詐團透過「企業負責人」身份，竟以相同地址「複製」多個企業人頭戶，甚至一口氣開了38個戶頭，然後馬上遭通報為警示戶。

「企業人頭戶」的詐騙態樣可說是人頭戶的最新「變種」，甚至經濟部去年的公司登記家數也到了歷年高峰，但新辦登記公司的增加並非代表台灣經濟榮景，而是越來越多的「企業人頭戶」混雜其中，用法人身份來掩護人頭戶行徑。如今金管會不但盯上，還透過金檢發現三大項銀行相關的審核缺失，質疑銀行未落實企業戶開立帳戶的審查作業，三大缺失包括了銀行在受理開戶時，未比對客戶營業登記地址與開戶分行的地緣性，以及在同一銀行的不同分行開立多個存款戶，尤其同一負責人以相同營業地址設立多家行，甚至短期內開立38個存款帳戶，然後馬上就被通報為警示戶；再者就是對於新成立且資本額較低的獨資企業開戶，很多根本是「空殼」公司沒有實質營業行為，但銀行卻沒發現，結果這些帳戶成為可疑帳戶主要來源。

金管會在周二的全國總經理會議中，列出多項報告議題，但以針對警示戶問題的金檢報告最引金融圈囑目；除此之外，金管會也已擬定如何降低民眾匯款轉帳錯誤所引發紛爭的對策，重點包括：1. 規畫在網銀或行動銀行及ATM轉帳交易時，可檢核「受款人戶名」，當匯款人鍵入帳號時就可由系統顯示受款人戶名；2. 提高受款人接到受款銀行通知或受款人願意協處機制，銀行必要時也必須用其他方式通知到受款人；3. 讓警察機關也能加入款項匯錯的協處。

金管會透過金檢，還發現銀行對外匯缺乏防詐管理，未妥適設定監控參數及門檻導致不法金流迅速轉入虛擬貨幣交易平台的境外帳戶；金管會在金檢報告中也指出，銀行對於詐團的手機綁定銀行也缺乏警覺性，不論是警示戶共用同一個手機，或是不同客戶短時間反覆綁定同一個手機，在金檢時都發現銀行竟然未建立預警機制；此外，銀行在「異常交易」管理不足，對系統產出的疑似不法或異常交易，未能查證交易合理性或依帳戶屬性加強監控，導致這類帳戶之後遭通報為警示帳戶。

包括詐團透過虛幣來洗錢，對於相關的金檢缺失，金管會也指出，受檢銀行未蒐集國外虛擬貨幣資產相關業者名單，且未依央行規定來把關匯款，因此也更無法即時攔阻金流「出海」，另外，金檢也發現客戶的大筆資金能迅速轉入虛擬貨幣交易平台的境外帳戶，就是因為未設門檻或參數來監控，以致於銀行門戶洞開，錢有多少，就能轉成多少虛幣。

此外，金管會在金檢時也發現，銀行對於曾是警示帳戶的帳戶，並未繼續追蹤，竟然使得這些帳戶又重新變為涉及詐騙的警示戶，相當離譜。而對於被視為警示戶前哨的「灰名單」機制，金檢結果也發現灰名單功能竟形同虛設，即使灰名單系統發現被約定帳戶為警示戶或衍生管制帳戶，但銀行除了拒絕約定之外，卻並未進一步在系統註記為「異常」，也再未持續觀察客戶交易，同時對約定帳戶屬灰名單者，其風險等級亦並未提高，使灰名單戶惹出更大的事被「升級」通報為警示帳戶。

金管會在金檢中也發現，對以外籍移工為主的高風險外籍戶，在薪資停止入帳或遭通報失蹤或離境後，銀行即使帳戶有頻繁異常資金進出，但卻未產出警示報表，且未交易特徵建立異常檢核態樣，亦未將透過聯徵中心介接取得內政部移民署所提供高風險外籍人士在台狀態、行方不明及遭查處收容或遣返名單的相關帳戶納入系統檢核控管。