元大美元利變保單 四大優勢

根據行政院主計總處最新公布的國富統計，至2023年底，全台國富毛額達320.4兆元，創下歷史新高；其中家庭部門平均每戶淨值（土地按市價重估）達1,889萬元，再度刷新紀錄。隨著國人財富持續累積，退休與財富傳承的需求同步升溫，壽險商品成為高資產族群資產配置與傳承布局的重要工具。

元大人壽與元大銀行合作推出「元大人壽元承富美元利率變動型終身壽險」，具備美元收付、增值回饋、保費折扣與分期給付等四大特色，有助於協助客戶穩健累積退休資金，同時預留稅源、完善傳承安排。

首先，該商品採美元收付設計，特別適合有海外置產或子女留學規劃的高資產家庭，滿足國際資產配置的靈活需求，也利於財務整體效率提升。

其次，商品提供增值回饋分享金，並具終身壽險保障。投保人完成六年繳費期後，即啟動保障倍數機制，若發生身故或完全失能，可提供高倍數保險金。

在保費折扣方面，「元承富」提供三重優惠：包含最高6%的高保費級距折扣、1%的自動轉帳繳費折扣，以及完成指定健康檢測後的1%續年保費折扣，合計最多可享8%折扣。

此外，保險金給付方式具彈性，壽險保障可指定受益人選擇一次給付或分期給付，協助家屬因應實際財務需求，提升資金運用彈性與保障穩定性。

以50歲的元先生為例，投保100萬美元、繳費期為6年，原始年繳保費為69,700美元。若符合3%高保費折扣與1%自動轉帳折扣，每年保費降為66,900美元；若再完成健康促進檢測，第2至6年每年再享1%折扣，最終年繳為66,200美元，六年總保費為397,900美元。

假設宣告利率維持在4.25%，若將增值回饋分享金用於增額繳清保險，在第31保單年度末（80歲）時，保單價值準備金與回饋分享金合計達91萬美元。若作為傳承工具，在第6年起即可啟動2.6倍保障倍數，若至90歲身故，總給付可達135萬美元，為總繳保費的3.4倍。