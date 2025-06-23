凱基壽綠色融資 獲四獎項

凱基人壽積極響應國際永續趨勢，實踐責任投資有成，在2025年台灣永續投資獎中，一舉囊括四項大獎，創歷年新高佳績，包括勇奪「機構影響力」壽險組最高榮譽「典範獎」、「影響力投資」最高榮譽「金級」，在「企業議合」及「股東行動」類別均獲「銀級」肯定，穩健邁向2045年全資產組合淨零目標。

凱基人壽自主依循聯合國責任投資原則，制定嚴謹的投資評估及檢核流程，明定排除有環境污染、社會爭議或公司治理不良之投資標的。同時，積極減少對高碳產業的曝險，自2025年起停止新增對燃料媒及非常規原油、天然氣相關的專案投資，並制定「投資組合中高碳產業投資金額佔比不超過24.5%」的管控門檻，截至2024年底，對高碳產業投資佔比已減降至16.7%。

此外，凱基人壽亦持續透過核心職能，導引資金支持再生能源、儲能相關或長照等永續產業發展。截至2024年底，參與再生能源電廠專案的投資金額較2023年成長9.5%，整體綠色暨永續的投資餘額達新台幣448億元，較基準年大幅增加45.7%。

凱基人壽不僅自身追求投資組合去碳化，也積極促進被投資企業低碳轉型。其中，凱基人壽投資團隊針對投資對象中高碳排產業或尚未簽署加入SBTi 的產業，透過長期倡議及議合，依據議合結果，其中85%被投資企業設定節能減碳目標，高達92%被投資企業訂有節能計畫或低碳轉型計畫，持續發揮金融影響力，朝向2045年全資產組合淨零目標邁進。

身為台灣壽險業領導品牌之一，凱基人壽期盼發揮機構投資人的影響力，助力政府推動淨零政策。2024年底投資組合中適用「永續經濟活動認定參考指引」的支持型經濟活動餘額近21億元，另對應「十二項關鍵戰略產業」的投資餘額近44億元。未來將持續聚焦「2045年全資產組合淨零碳排」的目標，繼續引導資金挹注對環境和社會友善的產業，為台灣的永續發展貢獻心力。