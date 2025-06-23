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投信投顧公會改選 第一金投信董座尤昭文 開拓「多元創新」發展

經濟日報／ 記者廖賢龍／台北報導
第一金投信董事長尤昭文 第一金投信／提供
第一金投信董事長尤昭文 第一金投信／提供

現任投信投顧公會副理事長、同時為第一金投信董事長的尤昭文，積極參與公會服務，獲得許多業者認同。尤昭文始終堅信，公會需要業者共同努力與參與，開創更多元發展，才能讓投信與投顧業者有更寬廣的生存空間，「創新、多元」是公會可以呼應政府政策更加使力著墨之處。

尤昭文2005年到香港外資圈歷練，2013年回台灣持續在投信業界服務，他觀察到投信業者共同努力已讓國內基金規模今（2025）年5月達到9.6兆元，其中ETF規模逾6.3兆元，占整體產業65%，這股動能成為推動台灣邁向亞洲資產管理中心的重要基石。

但也開始擔憂在此風潮下，未來彼此可能又會引發產品同質性高而調降手續費競爭的疑慮。觀察國際資產管理業者的ETF，雖占整體規模約20%，可帶入的管理費卻不到產業的5%；因此台灣開拓相關更多元商品，也是需努力之處。

例如，另類資產商品在國際資產管理規模約20%，管理費卻達整體產業的50%。許多業者對發展多元商品有興趣，公會可以更多安排產業與國際資產管理業者交流。

創新與多元是資產管理發展的核心，被動式ETF追蹤指數操作，投資管理不須太深的能力，相當於大學層級；主動式ETF必須要深入了解產業趨勢及財報分析，已進入研究所碩士班等級。

另類資產則還需要結合其他更專業的投資能力，等於博士班層級。新加坡、香港及日本都已朝另類資產積極發展，台灣也必須趕緊發展這塊領域。

尤昭文身為投信暨投顧公會副理事長，注意到公會有許多事務需要業者一起支持與努力，除理事長之外，三位副理事長可依專業領域推動相關事務。

香港 ETF

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