投信投顧公會改選 現任理事長、元大投信董座劉宗聖 拋「新十大建設」藍圖

投信投顧公會將於7月3日改選理事長，現任理事長、元大投信董事長劉宗聖爭取連任之際，拋出「新十大建設政策藍圖」，展現擴大內外商投入台灣資產管理市場、以及響應政策推動台灣成為亞洲資產管理中心的強烈企圖。

據了解，劉宗聖提出的新十大建設政策方向，涵蓋台版TISA（個人儲蓄投資帳戶）啟動、吸引內外商加入ETF市場、推展多資產ETF、跨境合作、家族辦公室引資、PE/VC鼓勵、REITs修法、ESG轉型、AI與資產管理結合、實體資產代幣化（RWA）代幣化等面向，為台灣資本市場下一階段發展定調。

投信業界積極爭取多年的TISA將於今年年中正式上路，劉宗聖在先前演講時曾指出，TISA制度整合政策支持、法規修正與業者讓利，將提供台灣年輕族群長期投資、退休理財的重要工具；首波TISA級別基金不僅享有全面零手續費，更有經理費半價不等的優惠，有望為基金業注入成長動能。在已經蓬勃發展的ETF市場方面，隨外資搶進，ETF生態系有望再升級。

金管會力推亞資中心，去年底開放主動式ETF、被動式多資產ETF，今年來已有保德信、安聯、聯博等外商加入戰場，有望帶動技術與產品創新，壯大整體市場能量。同時，近年來公會推動拓展跨境合作，台日ETF雙掛牌預計今年啟動，台泰資本市場亦開啟交流初體驗，有助台灣資產管理「走出去、引進來」。

為業界打開新資金活水，他支持業界開辦家族辦公室、私募／創投基金、基金架構REITs，打開新資金活水源頭。REITs新制正待立法院三讀通過，未來基金架構REITs將與信託REITs雙軌並行，可創造台灣REITs新局。