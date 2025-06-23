投信投顧公會改選雙雄對決 元大劉宗聖、第一金尤昭文角逐理事長

三年一度的投信投顧公會理事長改選7月3日登場，目前已有兩位重量級業者表態角逐理事長寶座，分別是現任理事長、元大投信董事長劉宗聖，以及現任副理事長、第一金投信董事長尤昭文。兩方積極合縱連橫，但檯面上仍展現「揖讓而升」風度，為本屆改選增添罕見風景。

劉宗聖素有「台灣ETF教父」之稱，是台灣ETF發展歷程中不可或缺的關鍵推手。擁有美國威斯康辛大學財務企管碩士、中國上海財經大學經濟學博士等亮眼學歷的他，有拚命三郎個性，人生第一份工作是從泰國的投資銀行研究員開始，1998年加入寶來證券，38歲即出任本國投信最年輕總經理。

劉宗聖受年輕時研究員性格影響，除與公司團隊共同出版逾70本書籍，即便已貴為董事長多年，仍有收集各種資產管理資料習慣，也樂於與人分享，經常與人交談時，隨手便可掏出多份國內外新聞剪報。

在擔任理事長期間，劉宗聖推動國際交流，促使多家國際交易所、指數公司、資產管理與金融周邊機構來台拜訪，探詢台灣資本市場的投資機會。隨著金管會推動打造亞洲資產管理中心的政策方向，劉宗聖推動的ETF產業發展，也被視為最有力支持政策的核心力量之一。

尤昭文為紐約佩斯大學投資管理碩士，還有國內少見的國際另類投資特許分析師執照，具備外商與公股雙重經歷，早年在香港服務，2013年返台加入資產管理業，並於六年前轉任第一金投信董事長，除推動基金與ETF之外，也大力發展私募基金、綠能投資。

他也是投信投顧公會私募股權基金專案小組召集人，主張未來的公會理事專業分工，強化各領域發展。

在尤昭文的想法中，台灣目前資產管理主流集中於ETF與共同基金，應加速對接國際，推出更具吸引力的投資商品與策略；提升國際競爭力亞洲資產管理中心的打造，不在於能吸多少錢，而在於能創造多少價值。台灣的資產管理業不能滿足只當「基金代銷窗口」，而是選擇當「資產管理廚房」，從「夥計」變成「大廚」，才算真正進入產業升級的核心圈。

投信投顧公會在金管會資產管理政策扮演與市場實務橋接、政策推動落實的重要關鍵角色，此次理事長改選，攸關未來三年資產管理業否能延續深化國際布局與政策對接的步伐。最後由誰出線，業界高度關注。



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