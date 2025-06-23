2025年永續投資獎揭曉／國泰金績優 勇奪八項大獎

2025年台灣永續投資獎20日揭曉，國泰金控（2882）暨子公司勇奪八項大獎，不僅囊括金控、銀行、證券等組共四項「機構影響力獎－典範」獎；在「個案影響力」獎項部分，國泰證券、國泰期貨等公司，共獲得「企業議合」一金一銅、「ESG創新」二銀獎，國泰金控秉持集團「Better Together共創更好」理念，運用金融專業職能，長期致力永續投資，成果深獲肯定。

國泰金控領先業界接軌聯合國責任投資原則（PRI）等國際框架，建立系統性永續投資方法，並設定淨零目標及轉型策略，2024年底低碳投資達3,251億元，連二年於聯合國氣候峰會（COP）核心藍區舉辦永續金融倡議活動，為台灣唯一進入藍區舉辦活動的金融業者，也是台灣唯一參與國際水資源金融議合倡議、自然行動100及支持亞洲能源轉型倡議推動以人為本能源轉型的金融機構。

國泰世華銀行朝2050淨零排放目標邁進。除全面接軌聯合國責任投資原則、與責任銀行原則（PRB）等國際標準，同時透過科學減碳目標（SBT），推動金融資產轉型，不僅關注低碳項目（如再生能源、建築、廢棄物回收、交通、綠債等）外，亦審視投融資對象在ESG相關作為。

國泰證券2024年將19%自有資金將投資於「低碳、高齡與健康、基礎建設」三項主題，持續輔導具有環境或社會效益的企業籌資，如：以減碳為目標、採用具省水與節能標章的建商業等；取得永續成衣聯盟（SAC）Higg FEM認證及國際環保規範Bluesign的紡織業等。

國泰期貨配置專業團隊，透過利害關係人關注的永續關鍵議題，結合機構投資人及企業需求，輔以MSCI、國立臺北大學、台灣指數公司等國內外權威機構評等資訊，透過多元化管道提供不同永續主題的議合資訊及諮詢，特別針對未揭露治理資訊的上市櫃企業積極啟動議合措施，引導提升資訊透明度或永續評等成效，於今年度首獲台灣企業永續獎項。