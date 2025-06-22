宏泰人壽推保單借款優惠利率專案 助保戶資金靈活運用

宏泰人壽推出「金蛇好貸借款專案」及「八八福貸借款優惠專案」兩大保單借款優惠利率方案，活動期間為即日起至今年12月31日止，協助符合相關資格的保戶取得資金，運用更靈活。

宏泰人壽保全部丁淑珍協理表示，為了讓保戶取得資金以因應不時之需，本月分別推出「金蛇好貸借款專案」及「八八福貸借款優惠專案」兩大保單借款優惠利率方案，申辦有效期間皆為即日起至今年底止。「金蛇好貸借款專案」適用的對象為名下保單無借款金額亦無自動墊繳保費未清償的要保人，而「八八福貸借款優惠專案」則是專為保險單尚有借款或墊繳未清償的保戶所提出的方案。

丁淑珍表示，保戶所持有非投資型保單，無借款金額亦無自動墊繳金額未清償的情形，其保單契約中載明保單借款公告利率為機動利率者，即適用於「金蛇好貸借款專案」的申請。持有新臺幣保單的保戶，借款金額達30萬元以上，或美元保單借款金額1萬美元以上，透過宏泰人壽官網網路服務專區線上申請，或是前往宏泰人壽各服務據點皆可辦理，申辦成功後，就可享為期一年的借款優惠利率。

「八八福貸借款優惠專案」適用對象乃針對保險單尚有借款或墊繳未清償的保戶，所持有保單非屬投資型保單、未享有其他優惠利率、未有法院扣押中之情形或未清償金額屬紓困借款或經濟弱勢借款者皆可申請。活動期間只要申辦借款成功，包含先前未清償的借款餘額，其借款利率以借款當下宏泰人壽所公告保單借款利率之88折計息。

宏泰人壽落實公平待客、為保戶設想，透過不同的保單借款優惠方案，讓符合資格的保戶可以取得資金，靈活運用。保單借款優惠利率方案細節及注意事項目前已揭露於宏泰人壽官方網站，保戶可上網查詢辦理。丁淑珍也提醒，保單借款涉及大筆金額，保戶須慎防詐騙，並且勿以保單借款再購買其他保險。