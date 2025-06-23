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保險小百科／辦減額繳清 保障將縮水

經濟日報／ 記者林勁傑／台北報導

當保戶繳交保費有困難時，一種維持保單繼續有效的方法為「減額繳清保險」。

凱基人壽指出，減額繳清保險是指當要保人繳足保險費且累積達有保單價值準備金時，要保人得以當時保單價值準備金的數額，作為一次繳清的躉繳保險費，向保險公司申請改保同類保險，保戶不必再繳保費，但新的保額降低，保障期間不變。

例如：原本保額100萬元的終身壽險，申請減額繳清後，保障可能降至50萬元，保障仍為終身。

「減額繳清保險」後，保額則以變更時之保單價值準備金，扣除欠繳保險費或借款本息，抑或墊繳保費本息後之淨額辦理。

需要留意的是，僅具有保單價值的保險才可辦理減額繳清，例如終身壽險，且一旦保單變更「減額繳清」後，就無法恢復原本的保障額度。

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