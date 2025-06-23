專家教你保／規劃利變型壽險 傳承財富

根據2023年台灣遺產稅數據顯示，全國共有698件遺產淨額超過新台幣1億元，實徵案件遺產總額高達6,848億元；國內外也有一些案例，因家人驟然離世，遺留下來的房產與貸款變成繼承人沉重負擔。每個人一生辛苦累積的資產，都希望能留給心愛的家人，如何妥善預留稅源，確保財富順利傳承，不僅是高資產族群必須正視的課題，一般民眾也應提早規劃。

繼承過世家人的財產前，需先繳納遺產稅，再者進一步分析三資產遺產稅支付方式，第一，房產抵稅：根據政府公告現值計算遺產價值，繼承人可透過房產折抵部分遺產稅。然而，若房產的公告現值與市價有落差，可能導致繼承人需要額外補繳現金。

第二，股票抵稅：以身故當日的收盤價計算價值，遺產可部分以股票支付遺產稅。然而，股價波動大，若繼承時遇到股市低迷，可能影響財產實際價值。

第三，保單抵稅：壽險保單的理賠金不僅能放大資產價值，還能確保家人有足夠的資金繳納遺產稅，不必為稅金問題煩惱，即是透過保單預留稅源，也是專家普遍認為有效的方式。

透過高額壽險保單的規劃，可有效放大身故理賠金，如個人資產豐厚，生前投保高額壽險，身故時保險理賠金不僅可直接用於支付遺產稅，家人也無需因高額稅金無法一時籌措而被迫放棄資產繼承，解決燃眉之急。以利率變動型終身壽險規劃為例，除可達成上述功能，每年更有機會享增值回饋分享金讓保險資產增值，透過「指定受益人」及「分期定期保險金給付」功能，讓財富得以穩健傳承。

此外，遠雄人壽有提供「老年重度癌症提前給付保險金」的利率變動型終身壽險，兼顧醫療保障與資產傳承。這類保單針對被保險人在契約有效期間內，繳費期間屆滿後達60歲（含）以上，初次診斷罹患重度癌症時，可將壽險保障提前轉換成癌症治療經費，為銀髮歲月撐起堅實的保護傘。

規劃遺產稅不再只是高資產族群專利，而是所有民眾都應該考慮的課題。無論是透過房產、股票還是壽險來預留稅金，關鍵在於提早準備，避免未來家人陷入財務困境。

財富的傳承不只是將資產留給後代，更重要的是如何確保家人能夠安心順利承接，讓這份關愛持續守護心愛家人。

（本文由遠雄人壽長盛通訊處區經理詹玉萍提供，記者戴玉翔採訪整理）