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三大優點 帶旺網路投保業績成長

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北報導
旅綜險前四月網路投保件數突破174萬件，投保金額突破5億元大關。產險業者分析網路投保具有三大優勢，愈來愈多民眾青睞。聯合報系資料照
旅綜險前四月網路投保件數突破174萬件，投保金額突破5億元大關。產險業者分析網路投保具有三大優勢，愈來愈多民眾青睞。聯合報系資料照

透過網路購買保單的民眾愈來愈多，促使網路投保業績大成長。其中旅綜險今年前四月網路投保件數突破174萬件，投保金額則突破5億元大關。產險業者分析網路投保具有三大優勢，看好後勢發展。

據產險業統計，今年前四月網路投保件數達271.1萬件，年成長逾二成，總計網路投保金額達17.7億元，年成長17%。其中旅平險（含旅遊不便險）網路投保件數達174.8萬件，占整體網路投保逾六成，較去年同期旅綜險網路投保件數131.4萬件，年增33%，簽單保費達5.5億元，亦較去年同期成長逾三成，愈來愈多民眾習慣透過網路投保旅綜險。

兆豐保險表示，網路投保具備三大優點，第一，投保流程迅速便利，民眾只要上網註冊會員並完成相關資料登錄就能24小時全天候透過線上完成投保，民眾只需要在出家門前於網路投保專區填寫要保資料、同時進行保費試算，完成繳費後就能輕鬆在5分鐘快速完成旅行綜合保險投保。

第二，保障可自由選配，以該公司國外旅綜險為例，網路投保提供多種方案可選擇，保戶可依照個人需求挑選所需之方案，除了意外身故或失能最低保額不同，另可搭配海外突發疾病急診醫療險。第三，享保費折扣優惠。

另外，近日金管會宣布鬆綁網路投保規定，過往包括旅平險在內的保單，如需為家人投保，必須親自辦理或使用自然人憑證，程序繁瑣、門檻偏高。如今開放民眾可透過數位認證與線上文件上傳，為家人完成投保手續，但所謂「家人」限與要保人有保險利益關係者。

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