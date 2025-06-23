保旅綜險 可善用醫療諮詢

暑假將到來，國外旅遊大爆發，但新冠疫情再度升溫，人在國外生病就診困難，事實上海外旅行綜合保險除了提供海外突發疾病醫療理賠外，還有免費線上醫療諮詢的隱藏版服務。目前已有六家產險業者推出Care遠距醫療諮詢服務，讓民眾24小時都有台灣急診科醫師在線即時看診，出國旅遊更安心。

IC Care是由台灣急診專科醫師24小時輪班服務，提供線上即時醫療諮詢的平台。看診不需排隊等候，在世界各地旅遊也能利用手機、平板或是電腦使用，只要連上網路，就能即時與台灣醫生面對面視訊諮詢各種醫療問題。全程中文，語言溝通無障礙，並可依需求提供藥物諮詢、急救措施說明服務。

目前已有六家保險業者攜手IC Care推出相關服務，包含中信產險、兆豐保險、明台產險、國泰產險、華南產險、台灣產險。

兆豐保險指出，針對新推出的「兆豐搭心Care遠距醫療諮詢服務」，投保兆豐產物海外旅綜險並附加海外突發疾病醫療保險附約，每位被保險人保費滿888元（含）以上，即可享有免費線上醫療諮詢服務。舉例來說，若民眾在旅程途中不慎吃壞肚子導致腹瀉，透過IC Care即時與台灣急診醫師進行線上諮詢，醫師可在評估後開立處方箋，協助民眾到當地藥局購買合適藥物，解決民眾腹痛的燃眉之急。

國泰產險在7月31日前，針對線上投保海外遊學打工專案，提供IC Care 24小時緊急醫療諮詢服務，需為前500名完成投保，且保額達500萬元或保期五個月以上者。

台灣產險指出，2023年率先與IC Care線上醫療諮詢平台合作，6月30日之前，民眾投保台產旅綜險並附加海外突發疾病醫療健康保險附約，保費達1,000元（含）以上，即可享安心Care醫療諮詢服務。

華南產險指出，人在異地發生突發狀況時，可能因人生地不熟無法即時就醫，或擔心國外醫療費用昂貴難以負擔，亦或語言不通無法溝通而衍生就醫困難等，因此華南產險特地與IC Care平台合作，提供線上醫療諮詢服務，凡於華南產險eCover網站選擇「單人投保」國外旅綜險「進階、尊榮、頭等方案」，保費達900元（含）以上者，保險期間內即享有免費「IC Care線上醫療諮詢服務」乙次。