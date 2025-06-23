第一金證四度獲永續投資獎

第一金證券積極落實永續投資，已連續四年獲永續投資獎肯定，於今年第五屆永續投資獎的機構影響力獎項排序更進一步提升，榮獲證券組楷模的優良成績。第一金證券表示，非常榮幸今年再度得獎，感謝評審團肯定公司在永續投資的努力，未來將持續精進、深化永續發展作為，協助2050淨零碳排的國家政策達成。

機構影響力獎通常是表彰在各個領域中具有積極社會影響力機構的獎項，肯定企業透過推廣、創新和可持續的方式解決社會問題，並為社會帶來正面影響。

第一金證券表示，公司向來以ESG（環境、社會、治理）、SDGs（永續發展目標）作為投資核心元素，慎選投資標的，創造長期投資價值，依循國際永續發展潮流演進，並持續與時俱進深化永續投資作為，配合母公司第一金控（2892）於2023年加入PCAF（碳核算金融聯盟），公司配合集團每年依據PCAF方法學進行範疇三（類別15）投融資部位碳盤查，2024年開始導入第三方機構確信，提升投融資碳排放資訊的管理品質，以利配合2050淨零碳排目標，規劃未來短、中、長期減碳路徑。

另外，因應第一金集團減碳目標於2024年6月獲STBi審核通過，第一金證券亦訂定範疇三投融資部位2040年全球升溫不超過2℃之減碳目標，自今年起設定每年目標，透過滾動式調整修正投融資及氣候風險管理策略，具體落實逐步降低投融資碳排，並每年盤查SBT減碳成果。

第一金證券將ESG納入投資決策，投資前進行ESG評估，檢視公司是否為敏感性產業，公司是否坐落環境敏感區，及以ESG揭露完整度為指標，若ESG總分低於一定標準則排除投資。另外，對於承銷業務輔導之公司，ESG亦納入接案前檢視項目，輔導期間更協助被輔導公司導入永續發展相關政策及組織，促使其重視永續發展以利上市上櫃。

為發揮機構投資人影響力，第一金證券積極與被投資企業溝通與議合，每年參與股東會，均會審慎評估議案的合宜性，並檢視公司是否發生不符ESG的事件，決定議案支持與否，透過股東會投票權行使，落實股東行動主義。自2021至2024年，更每年獲證交所評選為盡職治理資訊揭露較佳證券商。

第一金證券表示，將以永續經營的理念，擘劃公司的永續藍圖，以金融業影響力敦促產業重視與落實永續發展，促進投資、產業與社會三贏的正向循環，為更美好的地球盡一分心力。