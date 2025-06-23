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新光銀行汐止分行喬遷 服務再升級

經濟日報／ 陳碧雲
宜聯鋼鐵董事長王信豐（左起）、良茂建設董事長陳春銅、新光銀行總經理李正國、新光銀行董事長賴進淵、吉美建設事業總經理林進輝、雷峰實業董事長曾忠雄及汐止分行協理董光祥，共同出席喬遷開幕典禮。吳榮邦／攝影
宜聯鋼鐵董事長王信豐（左起）、良茂建設董事長陳春銅、新光銀行總經理李正國、新光銀行董事長賴進淵、吉美建設事業總經理林進輝、雷峰實業董事長曾忠雄及汐止分行協理董光祥，共同出席喬遷開幕典禮。吳榮邦／攝影

新光銀行為擴大服務汐止地區客戶，將原位在中興路的汐止分行，喬遷至新台五路一段擴大營業，並盛大舉行喬遷開幕典禮，由新光銀行董事長賴進淵、良茂建設董事長陳春銅、宜聯鋼鐵董事長王信豐、吉美建設事業總經理林進輝、雷峰實業董事長曾忠雄及新光銀行總經理李正國等貴賓主持剪綵及開幕茶會，和貴賓、客戶共享喬遷之喜。

董事長賴進淵表示，汐止分行新址位於汐止地區主要幹道新台五路上的遠雄U-TOWN，緊鄰汐科車站、遠東世界中心，交通位置便捷，是汐止區主要發展的軸線，鄰近區域匯聚了科技經貿園區、汐止最大購物中心及辦公商辦，有利於各項業務拓展，希望藉此提升整體營運規模。

汐止分行新行舍空間更加寬敞，營業廳格局方正，帶給客戶全新感受，為展現公平待客精神，服務專區規劃妥適的服務流程，配備升降式服務櫃台、容膝式ATM及補摺機等設備，獨立舒適的理財洽談室，提供完善的金融服務。

隨著暑假旅遊旺季來到，即日起至2025年7月31日止，持新光信用卡於指定旅遊通路刷卡滿3萬元贈150元，滿8萬元享高達1,200元刷卡金回饋，出門旅遊也能聰明省荷包，新光信用卡新戶還可享首刷好禮多選1。此外，即日起至2025年8月29日止，推出「壽險給付金臺外幣優利定存專案」，凡以壽險給付金承作，將享新臺幣6個月定存年息1.88%、美元3個月定存年息4.88%之優惠利率，限時限量額滿截止，更多活動詳情，請至新光銀行官網或客服專線（02）2171-1055 洽詢。

新光銀行汐止分行在新北市汐止區新台五路一段91號，服務電話（02）2695-9659。

董事長 定存 信用卡

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