富豪戶投資信心疲軟 7月高雄專區試辦首遇挑戰

金管會已核准13家銀行進駐高雄資產專區，預計7月起跑，另有2家壽險業者將於6月底前就定位，5家投信也已提出申請。首波預估將有20家金融業者進駐專區卡位布局，從銀行、投信、壽險全面出擊，展開大戶財管市場競逐。

但就在業者磨刀霍霍之際，市場卻不平靜。隨著匯市震盪與資本市場波動加劇，富豪戶投資信心下滑，已成資產專區試辦上路前的第一道考驗。

據5月底統計，富豪戶財管業務前四大國銀中，有三家業務全縮水。其中兆豐銀單月AUM減少87億元最多，第一銀與中信銀也分別月減31億元與21億元，中信銀客戶數也月減62人。

唯獨合庫逆勢成長，AUM月增96億元，成功在睽違五個月後重返第三。

據資料顯示，5月底前四大國銀富豪戶財管AUM分別為：第一銀2,463億元、中信銀2,280億元、合庫2,157億元、兆豐銀2,061億元。

銀行主管坦言，5月的資產縮水不僅與台幣急升、市場波動有關，也受到客戶資格複審到期影響，部分客戶不符資格未續約，也讓AUM出現滑落。

儘管當前市場承壓，但金融業者搶進高雄專區的熱度未減。據了解，渣打銀等7家銀行具備潛在進駐資格，若陸續加入，代表全台過半數銀行都將參與資產專區試辦，制度示範效應可期。

在非銀行業者方面，5家投信將以分公司型態設點高雄，其中有3家申請設立外部資產管理公司（EAM），搶攻大戶資產配置顧問市場。

壽險方面，已有3家業者取得高雄市政府核准函，其中2家將於6月底前進駐，布局高儲蓄型保單與多次給付的外幣健康險，爭搶大戶傳承與醫療資產需求商機。