快訊

樂天女孩筠熹驚傳意外！臉部遭愛犬咬傷 「濺血傷勢」曝光

2周內決定變2天！川普突襲伊朗前「關鍵48小時曝光」 2原因促美軍出擊

富豪戶投資信心疲軟 7月高雄專區試辦首遇挑戰

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導

金管會已核准13家銀行進駐高雄資產專區，預計7月起跑，另有2家壽險業者將於6月底前就定位，5家投信也已提出申請。首波預估將有20家金融業者進駐專區卡位布局，從銀行、投信、壽險全面出擊，展開大戶財管市場競逐。

但就在業者磨刀霍霍之際，市場卻不平靜。隨著匯市震盪與資本市場波動加劇，富豪戶投資信心下滑，已成資產專區試辦上路前的第一道考驗。

據5月底統計，富豪戶財管業務前四大國銀中，有三家業務全縮水。其中兆豐銀單月AUM減少87億元最多，第一銀與中信銀也分別月減31億元與21億元，中信銀客戶數也月減62人。

唯獨合庫逆勢成長，AUM月增96億元，成功在睽違五個月後重返第三。

據資料顯示，5月底前四大國銀富豪戶財管AUM分別為：第一銀2,463億元、中信銀2,280億元、合庫2,157億元、兆豐銀2,061億元。

銀行主管坦言，5月的資產縮水不僅與台幣急升、市場波動有關，也受到客戶資格複審到期影響，部分客戶不符資格未續約，也讓AUM出現滑落。

儘管當前市場承壓，但金融業者搶進高雄專區的熱度未減。據了解，渣打銀等7家銀行具備潛在進駐資格，若陸續加入，代表全台過半數銀行都將參與資產專區試辦，制度示範效應可期。

在非銀行業者方面，5家投信將以分公司型態設點高雄，其中有3家申請設立外部資產管理公司（EAM），搶攻大戶資產配置顧問市場。

壽險方面，已有3家業者取得高雄市政府核准函，其中2家將於6月底前進駐，布局高儲蓄型保單與多次給付的外幣健康險，爭搶大戶傳承與醫療資產需求商機。

金管會 壽險業 兆豐銀 中信銀

延伸閱讀

台幣升值、美國遲未降息等4原因 億級富豪賣美債拉高現金部位

高雄國道7號拚2030年通車 仁武系統恐成全台最複雜交流道

高雄韓國觀光旅客成長4成 台韓觀光交流會明年來屏東辦

高雄大林蒲遷村地啟動都計變更 26日說明會將延期

相關新聞

大戶理財新動向！億級富豪賣美債拉高現金部位 國銀高層揭4原因

金管會公布最新的高資產理財，截至5月底止，共有13家銀行開辦，客戶數達14426人，其中，高資產規模達1兆5630億元，...

新光金開最後一次股東會 下月24日將與台新金合併

台新金與新光金股東會將於明（23）日登場，兩家金控將於7月24日正式合併，這將是新光金最後一次召開股東會，股東關注兩家金...

匯市最前線／台幣估偏強波動

新台幣匯率上周五（20日）升值9.2分，以29.529元報收，終結連三貶。過去一周累計升值1.39角，升幅為0.47%。

兆豐金：ROE兩年內衝10% 將縮減股債部位、多元配置幣別

兆豐金控昨（20）日召開股東常會，董事長董瑞斌於會後受訪指出，今年面對關稅與匯率多重變數，兆豐金將大幅調整財務投資策略，...

第一金：關稅、匯率壓縮獲利

第一金昨（20）日召開股東會，董事長邱月琴指出，面對美國川普關稅變局與匯率波動，短期獲利受壓，但將加速數位轉型與核心業務...

國泰世華銀進駐高雄專區

國泰資產管理版圖再添新進展，國泰世華銀行19日獲金管會核准進駐高雄資產管理專區，將於今年7月開設專區分行，成為首批啟動營...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。